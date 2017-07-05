Юнармейцев встречает «Гвардеец»

И В ЛАГЕРЕ, И НА ПОЛИГОНЕ

Два десятка ребят из Чувашии снова отправились постигать азы военной науки в Нижегородскую область, где на днях стартовала вторая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец».

В первую смену подготовку прошли 360 учащихся 8-9 классов из регионов Приволжья. Во вторую смену на сборы приехали ученики 10-11 классов, среди которых не только активно занимающиеся в военно-патриотических организациях, но и ребята из многодетных семей и дети военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Впервые в этом году в состав делегаций от каждого региона вошли представители Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Наших ребят из Чебоксар и Канаша, Моргаушского, Батыревского и Канашского районов ждут занятия по огневой, строевой и физической подготовке. В конце обучения молодых патриотов примут в ряды юнармейцев. А на память им останется специально сшитая для «гвардейцев» военно-полевая форма.

Напомним, лагерь «Гвардеец» — уникальный проект ПФО. Его цель — всестороннее развитие личности, укрепление здоровья подростков и их патриотическое воспитание, в том числе с помощью привлечения ребят к занятиям военно-прикладными видами спорта. Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича, при поддержке Минобороны России и ДОСААФ России.

Фото pfo.gov.ru: Пятый год оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» собирает юношей Приволжья на нижегородской земле.