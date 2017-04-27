Чтобы дети отдыхали спокойно

Летом в Чувашии планирует отдохнуть и поправить свое здоровье 102491 ребенок. Места детского отдыха должны быть максимально безопасны и защищены.

Об этом говорилось на региональном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба под председательством Главы республики Михаила Игнатьева и врио начальника Управления Федеральной службы безопасности России по Чувашии Андрея Семенова.

На совещании рассмотрены меры по обеспечению антитеррористической защищенности летних лагерей. Одной из важных задач сегодня, отметили выступающие, является формирование здоровой образовательной среды и культуры безопасности в местах детского отдыха. Руководителям оздоровительных лагерей рекомендовано обратить внимание на наличие в своих учреждениях централизованной охраны объектов, оборудование кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения и другими средствами контроля с целью недопущения на территорию посторонних лиц. Бесперебойно должна работать система оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Поднимались также вопросы безопасности и повышения уровня антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры при проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и других массовых мероприятий.