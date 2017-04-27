ЧП на мосту

В августе прошлого года во время реконструкции Московского моста в Чебоксарах при выполнении монтажа и раскреплении опалубки на одной из мостовых опор с 11-метровой высоты сорвался 49-летний работник, получивший тяжелую травму.

Как установлено СУ СКР по Чувашии и судом, несчастный случай произошел по вине начальника участка подрядной организации, работавшей на строительном объекте. Он нарушил правила охраны труда, не проконтролировал наличие защитных ограждений.

Поскольку начальник участка привлекался к уголовной ответственности впервые, признал вину, раскаялся, возместил потерпевшему причиненный ущерб, он освобожден судом от уголовной ответственности. Дело в отношении него прекращено с назначением судебного штрафа в 30 тыс. рублей.

Такое же наказание суд назначил и директору погонажной фабрики в Чебоксарах, по недогляду которого причинен тяжкий вред здоровью работника.