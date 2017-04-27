Вне всякой сказки

ЧЕБОКСАРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР РАССКАЗАЛ О ПОДРОСТКАХ

Сказка всегда рождается из реальности. В пьесе «Сказки сквозь камни» по пьесе Ольги Ширеновой действительность сплетается с фантазией, обнажая современные проблемы. Спектакль, поставленный в ЧХТ студентом Чувашского республиканского училища культуры Иваном Лукиным, вызвал разные отклики у зрителей, вплоть до противоположных, кто-то ушел «с восторгом в кармане», кто-то был разочарован.

Попасть на премьеру мне не удалось, но, несмотря на то что спектакль идет не в первый раз, ценителей искусства к началу собралось немало. В основном это были подростки лет 14-15, оно и понятно: спектакль о тех, кто только начинает познавать реалии взрослой жизни.

Театр, как известно, начинается с вешалки. В ЧХТ это почти буквально, маленький гардероб находится около самого входа. Люди теснились около него, громко разговаривали, ожидая своей очереди. То есть общее театральное настроение не располагало к трепетному восприятию. Однако сам интерьер фойе все же призван создавать атмосферу праздника: свет был чуть приглушен, легкая белая лестница вела на площадку второго этажа, где на стенах цвета охры разместились живописные работы. Эта обстановка больше располагала к восприятию искусства.

Спектакль начался. Беспокойно метались цветные лучи прожектора по черно-белой сцене, гремела музыка, поползли языки дыма. Из зрительного зала к сцене спустилась плотная цепочка из шести человек.

Уверенно выходит на свет высокий худощавый парень в ярко-красной рубашке. Смелый, даже наглый, он будто бросает вызов всему миру. За ним, как бы прячась за его спиной, скромная, пугливая девушка, глаза которой опущены. Третьей крадется девочка-подросток с огромным плюшевым медведем в руках, явно выдающим ее инфантильность. В глазах можно прочесть сильное волнение и неуверенность. Слегка отделившись от впереди идущих, выходят двое. Девушка с огненно-рыжими волосами и надменным взглядом и высокий юноша, совсем еще ребенок, с бумажным самолетиком в руках. Завершая процессию, медленно и нехотя плетется молодой парень в шляпе, демонстрирующий свою независимость. В каждом из них есть едва заметный изъян, который по мере развития спектакля становится все более очевидным.

Суета на сцене и яркий свет создадут затем впечатление калейдоскопа, а ярко-красные стулья будут символизировать напряжение, накопившееся в душах героев спектакля. Разве что музыка не всегда соответствовала ситуации, иногда затрудняя восприятие. Она заполняла все пространство зала, порой заглушая голоса актеров. Настроение спектакля менялось с той же скоростью, что и психическое состояние героев. Они смеялись, плакали, впадали в отчаяние, в ярость…

Они — это одинокие и потерянные подростки, которые борютcя с внешним миром, отказываясь его принимать. Действие разворачивается в клинике для подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию. И каждый из них рассказывает лечащему врачу собственную историю от третьего лица, придав ей форму сказки. Правда, никто из них так и не решился признаться, что рассказанное — это их собственная жизнь. По замыслу автора, герои попытались принять окружающий мир, и в конечном итоге это им удалось. В финале они преодолевают свои обиды и комплексы, достигая согласия с самими собой.

Участниками этого спектакля являлись студенты, еще не вполне освоившие актерское ремесло, и это было очень заметно. Порой создавалось ощущение, что они играют не для зала, а для себя. Связь с публикой часто терялась, и в целом посыл в зрительный зал сильным назвать нельзя. Однако в этом случае подростковая аудитория лишена выбора: в Чебоксарах пока трудно найти близкие по проблематике и остроте спектакли.

Елена Яскевич

Фото ЧХМ: Молодые люди ищут ответы на сложные жизненные вопросы.