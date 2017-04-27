Как я подружила капусту с помидором

Однажды я не рассчитала с рассадой помидоров для открытого грунта. Засадила все грядки, отведенные под них, а рассада осталась.

Ходила по огороду и думала, куда же посадить оставшиеся растения. И вдруг взгляд остановился на грядке с поздней капустой: показалось, расстояния между еще маленькими кустиками довольно для того, чтобы приютить мои помидорчики, и «воткнула» их в бороздки между растениями огородной барыни. Сорта томатов у меня были такие, которые не нужно пасынковать, с ранней отдачей урожая.

И росли мои овощи дружно, даже намеков не было на то, что они «недовольны» соседством друг друга. К тому же я заметила, что капусту никто не портит: ни слизни, ни бабочки-белянки.

В августе убрала помидоры, а капуста продолжила расти — у нее самый рост начинается в сентябре. Урожаем в тот год я была довольна: и помидоры не подкачали, да и капуста выросла отличная.

С тех пор так всегда и делаю — ранние сорта помидоров сажаю вместе с поздней капустой. И ни разу они меня не подводили. Подкармливаю капусту — подкармливаются помидоры. Да и от болезней один и тот же настой помогает. 200 г горького стручкового перца заливаю 10 л воды, настаиваю сутки. Затем беру 300 мл этого настоя, добавляю 15 капель йода и опрыскиваю помидоры. Таким же настоем обрабатываю капусту, и она ничем не болеет.

Галина Артемьева, Чебоксары