Родной — на отлично?

24 апреля прошла образовательная акция «Единый всечувашский диктант».

Нынче у диктанта — маленький юбилей, писали его в республике в пятый раз. По предварительным сведениям, участвовали в акции более 5 тысяч человек — школьники, учителя, студенты, библиотекари, журналисты…

В Чебоксарах свою грамотность традиционно можно было проверить в ЧГУ им. И.Н Ульянова и ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Институте образования, Чебоксарском профессиональном колледже им. Н.В. Никольского. Жители других городов и сел республики сели за парты в местных учебных заведениях. К примеру, в Моргаушском районе диктант писали во всех 22 школах района. По словам заведующей информационно-методическим центром районного отдела образования Ирины Ершовой, проверить себя решились 369 человек, в основном учащиеся 7-11-х классов и учителя, а вот с улицы были единицы.

Участвовать в акции можно было также дистанционно. Диктант транслировался в прямом эфире Национального радио и на официальном сайте Национальной телерадиокомпании. «Хорошо, что организаторы позаботились о том, чтобы любой желающий мог участвовать в этой акции. Сижу дома по болезни и диктант написала под «диктовку» «Таван радио», — поделилась давняя читательница нашей газеты Анисия Игнатьева. — Текст показался несложным, теперь с нетерпением жду результатов».

Организаторами акции в этом году выступили Чувашский государственный институт гуманитарных наук, Чувашский республиканский институт образования, газета «Хыпар», Чувашское национальное радио, Чувашское национальное телевидение, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева и ЧГУ им. И.Н Ульянова. Для диктанта был выбран отрывок из рассказа известного этнопедагога Геннадия Волкова «Асла ача» (Умный ребенок). Как поясняют организаторы, текст созвучен тематике объявленного в республике Года Отца и Матери. Итоги диктанта будут известны в конце апреля.

Фото cap.ru: В ЧГПУ им. И.Я. Яковлева Всечувашский диктант писали 108 человек.