Знаем и язык, и обычаи…

В преддверии Дня чувашского языка в Калайкасинской средней школе Моргаушского района впервые прошел фестиваль «Чăваш ачи чăвашах» (Чуваш, с пеленок чуваш). В знании языка, традиций, истории и культуры родного народа состязались не только учащиеся местных школ, но и Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов.

Команда каждой школы состояла из групп учащихся 3-4-х классов, 8-9-х классов и учителя, не преподающего чувашский язык, рассказала руководитель Моргаушского отделения ЧНК Наталия Николаева. Согласно этому были разработаны и конкурсные задания: младшие школьники показывали обычаи и обряды в номинации «Савăнатăп эп чăваш пулнишĕн» (Горжусь, что я чуваш), старшие состязались в знании истории и культуры в интеллектуальной игре, названной «Сар каччăпа сарă хер» (Красна девица и добрый молодец). А учителя-предметники проводили открытые уроки (математики, физики) на чувашском языке.

Оценивали их зрители и жюри, в составе которых были государственные и общественные деятели, специалисты-чувашеведы, ученики школ, родители. Так, победителем в первой номинации стали хозяева праздника — масленичные гулянья в исполнении учащихся третьего класса покорили всех. В интеллектуальной игре не было равных ученикам Анат-Кинярской средней школы Чебоксарского района Александру Ефимову и Татьяне Ефимовой. Среди педагогов-предметников титула «Лучший учитель по развитию чувашского языка и культуры» удостоилась преподаватель английского языка Любовь Горшкова (Калайкасинская школа).

По всеобщему признанию, было не только интересно и весело, но также ново и креативно. Свои баллы в общую оценку добавили и национальный костюм (в него в Калайкасинской школе в тот день были одеты абсолютно все — ученики, учителя, вахтеры), и блюда чувашской кухни в школьной столовой. Общий вердикт: «Такой фестиваль должен проводиться ежегодно».

СПРАВКА «СЧ»

Калайкасинская средняя школа — одна из лучших школ республики по развитию чувашеведения. В прошлом году она заняла 3-е место в одноименном конкурсе, инициированном Чувашским национальным конгрессом.

Фото Зои Яковлевой: Праздник чувашского языка завершился большим хороводом дружбы.