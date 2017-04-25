Если в руки просится перо

ДРУЖБА С ЖУРНАЛИСТИКОЙ НАЧАЛАСЬ С «МОЛОДЕЖКИ»

Одним из дочерних изданий «Советской Чувашии» была газета «Молодежный курьер», которая с 1995 по 2008 год выходила под крылом «СЧ» раз в неделю.

С 2000 по 2006 год в «Молодежке» работал клуб начинающих журналистов Надежды Осиповой. Для многих ребят проба пера состоялась именно там… Кто-то потом связал свою жизнь с журналистикой, а кто-то просто запомнил ту пору как самую прекрасную. Слово авторам молодежной газеты.

Наталья Раштавина, интернет-редактор «СЧ»:

— Мое знакомство с «Молодежным курьером» случилось при странных обстоятельствах. Все, кто читал эту газету, наверное, помнят рубрику «Маленький плот». В ней печатались письма молодых читателей. Однажды в автобусе я обнаружила пачку писем, аккуратно связанных узелком, с пометкой «в редакцию «Молодежного курьера». С замиранием сердца перечитала все до единого. С тех пор мысль о редакции меня не покидала. А спустя годы посчастливилось учиться в клубе начинающих журналистов, готовить материалы, ломать голову над заголовками, встречаться с людьми разных профессий. Словом, с головой уйти в «начжурство». Невероятно счастливое время!

И вот я уже студентка журфака, пишу дипломную работу и снова странным образом выбираю тему, связанную с «Советской Чувашией» просто потому, что это единственное издание, у которого на тот момент был свой сайт и полный архив материалов. А ведь тогда, на защите диплома, я и подумать не могла, что спустя шесть лет присоединюсь к большой семье под названием «Советская Чувашия».

Лиля и Гуля Шамсутдиновы, банковские работники:

— Будучи школьниками, мы с сестрой читали газету «Молодежный курьер» из-за музыкальной рубрики, где часто писали о «Белых братьях», местной рэп-группе. И пошли в школу «начжуров», чтобы стать ближе к кумирам. Тогда еще не было социальных сетей, Интернета, диктофон брали пленочный, все писалось и переписывалось от руки. Помним многочасовые расшифровывания записей с диктофона. Когда вышел первый материал в газете, в нем из ста строчек осталось двадцать… Спасибо большое Надежде Осиповой, Тамаре Иванской, нашим учителям. Хоть мы и не стали профессиональными журналистами, но и сейчас, спустя десять лет, в руки иногда просится перо. Спасибо «Советской Чувашии» за теплые, добрые воспоминания. И с юбилеем!

Ольга Казакова, корреспондент газеты «Советская Чувашия»:

— Хоть я и не выпускница Клуба начжуров, но с «Молодежкой» у меня связаны одни из первых шагов в газете и самые теплые воспоминания. Помню, студенткой пришла я в редакцию «Советской Чувашии», чтобы напроситься на практику. Главный редактор Африкан Соловьев, скептически смерив меня взглядом, отправил для начала «подучиться» в «Молодежный курьер». Так и началась моя дружба с молодежной газетой. Поездки по районам республики, археологические раскопки, фестивали — все это было так интересно! Но еще интереснее было узнавать газетную «кухню», тонкостями которой щедро делилась главная по «начинающим» — Надежда Осипова. Раз в неделю нам доверяли участвовать в сдаче номера — как мы этим гордились! Мы приходили из редакции по улице Энгельса в Дом печати и располагались с полосами газеты за столами в конференц-зале «Советской Чувашии» — там, где сейчас, кстати, у нас проходят ежедневные планерки. Вместе с корректорами вычитывали каждое слово, исправляли ошибки, затем сверяли их с «пленками»?— раньше на них выводились газеты. Иногда в коридорах «Советской Чувашии» удавалось встретить работавших там журналистов. Мы, еще зеленые, смотрели на них тогда как на небожителей… Тогда я и представить не могла, что тоже буду работать в этой газете…

Лилия Кузина

Фото Олега Мальцева из архива редакции: В «МК» учили писать просто: так, словно статья — это разговор с другом.