Кадеты Чувашии – лучшие в России!

8 апреля в Москве в Олимпийском центре им. Братьев Знаменских прошёл финальный этап VI Всероссийского конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!», приуроченный к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Чувашскую Республику на всероссийском конкурсе представили три команды: «Искра» им. генерала М.П. Григорьева Калининской СОШ Вурнарского района (руководитель – Ефимов Лев Николаевич), «Патриоты тыла» Моргаушской СОШ Моргаушского района (руководитель – Рожкова Светлана Измайловна) и «Авангард» МБОУ «Красночетайская СОШ» Красночетайского района (руководитель – Романов Эдуард Васильевич).

Перед ребятами из Чувашии стояла непростая задача, ведь среди участников конкурса были победители окружных, городских, областных соревнований строя и песни, воспитанники детских общественных организаций и военно-патриотических клубов, кадетских школ и училищ, учащиеся образовательных учреждений г. Москвы и других регионов.

Безупречную форму кадетов Чувашии, отличную строевую подготовку, блестящие знания истории России, отличные результаты при разборке-сборке автомата отметили все члены жюри и зрители. Так, красночетайские кадеты продемонстрировали в ходе выступления не только строевые элементы, но и показали приёмы рукопашного боя, вызвав в зале бурю аплодисментов.

По итогам теоретического, строевого и практического этапов VI Всероссийского конкурса «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» кадеты из Чувашской Республики заняли первые места в своих категориях среди 27 команд, воспитанников военно-патриотических клубов и кадетских корпусов страны.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев поздравляет кадетов с победой. «Я благодарю педагогов, родителей за достойное воспитание молодого поколения. Особые слова признательности выражаю членам Товарищества офицеров «Сыны Отечества», лично вице-адмиралу Владиславу Ильину за вклад в патриотическое воспитание наших детей», – подчеркивает Михаил Игнатьев.

На соревнованиях поддерживали чувашских кадетов полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте России Юрий Акиньшин, члены Товарищества офицеров «Сыны Отечества», многие земляки, проживающие в Москве и Московской области.

Приветствуя участников конкурса, полпред Чувашии Юрий Акиньшин отметил, что победа чувашских кадетов стала одним из результатов планомерной работы руководства Чувашской Республики, направленной на патриотическое воспитание молодежи. «Глядя на участников соревнований, испытываешь чувство гордости за страну, осознаёшь, что она в надежных руках. Особенно отрадно, что девушки ни в чём не уступают юношам и достойно представляют свою родную школу, свой регион на таких ответственных конкурсах. Особенно хочется отметить, что в этом году здесь выступают три команды из Чувашии. Отмечу, что уже который год подряд на конкурсе «Смотр строя и песни. Марш Победителям!» первые места занимают именно кадеты из Чувашии. Желаю всем участникам только побед в жизни!» – сказал Юрий Акиньшин.

Напомним, в Чувашской Республике особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодежи. В регионе с 1968 года не прерывалась традиция проведения финальных республиканских соревнований игр «Зарница» и «Орленок». Активно развиваются поисковое и кадетское движение, а в 2018 году планируется ввод в эксплуатацию здания новой кадетской школы.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики