Подрастает смена пожарных

Дружина юных пожарных «Ангелы в боевках» Новочебоксарского кадетского лицея имени Героя Советского Союза М.М. Кузнецова принимает участие в X Всероссийском слете юных пожарных в лагере «Звездный» ВДЦ «Орленок».
В декабре прошлого года на II Всероссийском смотре-конкурсе в Москве новочебоксарские кадеты были признаны лучшей в стране дружиной юных пожарных. Профильная смена в «Орленке» в этом году посвящена знаменательной дате – 125-летию Российского пожарного общества, продолжателем традиций которого является ВДПО. В лагере кадеты из Новочебоксарска пройдут обучение в Пожарной академии, их ждут увлекательные соревнования, творческие конкурсы и патриотические мероприятия, направленные на повышение культуры в области пожарной безопасности.
В первый день смены ребята по доброй традиции лагеря посадили саженцы магнолии на Аллее юных пожарных, а их яркое выступление на открытии вызвало бурю оваций гостей и участников других смен «Орленка».
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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