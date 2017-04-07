Подрастает смена пожарных

Дружина юных пожарных «Ангелы в боевках» Новочебоксарского кадетского лицея имени Героя Советского Союза М.М. Кузнецова принимает участие в X Всероссийском слете юных пожарных в лагере «Звездный» ВДЦ «Орленок».

В декабре прошлого года на II Всероссийском смотре-­конкурсе в Москве новочебоксарские кадеты были признаны лучшей в стране дружиной юных пожарных. Профильная смена в «Орленке» в этом году посвящена знаменательной дате – 125­-летию Российского пожарного общества, продолжателем традиций которого является ВДПО. В лагере кадеты из Новочебоксарска пройдут обучение в Пожарной академии, их ждут увлекательные соревнования, творческие конкурсы и патриотические мероприятия, направленные на повышение культуры в области пожарной безопасности.

В первый день смены ребята по доброй традиции лагеря посадили саженцы магнолии на Аллее юных пожарных, а их яркое выступление на открытии вызвало бурю оваций гостей и участников других смен «Орленка».