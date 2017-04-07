Все – на Тотальный диктант!

8 апреля – день международной акции по проверке грамотности Тотальный диктант. В Чебоксарах и Новочебоксарске она начнется в 14.00.

В Чувашии акцию координируют ЧГУ имени И.Н. Ульянова и редакция газеты «Советская Чувашия».

Главная и самая большая площадка – аудитории факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ им. И.Н. Ульянова (ул. Университетская, д. 38). Диктант будут писать также в Национальной библиотеке (проспект Ленина, 15) и гимназии № 6 г. Новочебоксарска (Зеленый бульвар, 26), в чебоксарской средней школе № 31 (ул. Урукова, 11А) и Детском информационном центре имени А. Гайдара (ул. Хузангая, 24).

Текст для диктанта в этом году написал Леонид Юзефович, автор детективных и исторических романов, лауреат литературных премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга». А среди «диктаторов» – сразу два чебоксарских журналиста!

Обязательно приходите!