Все – на Тотальный диктант!

8 апреля – день международной акции по проверке грамотности Тотальный диктант. В Чебоксарах и Новочебоксарске она начнется в 14.00.
В Чувашии акцию координируют ЧГУ имени И.Н. Ульянова и редакция газеты «Советская Чувашия».
Главная и самая большая площадка – аудитории факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ им. И.Н. Ульянова (ул. Университетская, д. 38). Диктант будут писать также в Национальной библиотеке (проспект Ленина, 15) и гимназии № 6 г. Новочебоксарска (Зеленый бульвар, 26), в чебоксарской средней школе № 31 (ул. Урукова, 11А) и Детском информационном центре имени А. Гайдара (ул. Хузангая, 24).
Текст для диктанта в этом году написал Леонид Юзефович, автор детективных и исторических романов, лауреат литературных премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга». А среди «диктаторов» – сразу два чебоксарских журналиста!
Обязательно приходите!
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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