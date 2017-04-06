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«На всех пятерок хватит»

Рекордным по количеству участников стал самый первый Тотальный диктант в Чувашии – на акцию тогда пришли около 900 человек. Хорошую поддержку организаторы рассчитывают получить и в этом году. Фото Максима ВАСИЛЬЕВАВ СУББОТУ ПРОЙДЕТ ПРАЗДНИК ГРАМОТНОСТИ

На борту самолета на высоте 10 тысяч метров, на парусниках, в поездах, в крымском троллейбусе, следующем по маршруту «Симферополь – Алушта», на гидроэлектростанции и даже в настоящем чуме – в этом году проверить свою грамотность в масштабной акции Тотальный диктант можно будет более чем на 2800 площадках по всему миру. В нашей республике напишут диктант уже в пятый раз. Сделать это можно будет в субботу, 8 апреля, в 14 часов по Москве.
Накануне в «Советской Чувашии», являющейся вместе с Чувашским госуниверситетом региональным координатором акции, прошла пресс-конференция, посвященная предстоящему событию. Написать текст, специально составленный для Тотального диктанта писателем и историком Леонидом Юзефовичем, в республике можно будет на пяти площадках: в Национальной библиотеке, детском информационном центре имени А. Гайдара на улице Хузангая, в чебоксарской школе № 31, новочебоксарской гимназии № 6 и в нескольких поточных аудиториях факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова, что по улице Университетской, 38. Сюда, кстати, совершенно свободно может прийти любой желающий и без предварительной записи – места хватит всем. Написать диктант можно будет и онлайн – на сайте «Тотального диктанта» totaldict.ru.
Как заверил Андрей Обжогин, заместитель декана отделения русской филологии ЧГУ имени И.Н. Ульянова, для написания диктанта вовсе необязательно быть знатоком русского языка. Главное, как говорится, участие. «Плохих» отметок здесь не ставят, а свой бланк можно оставить анонимным или подписать псевдонимом. На диктанте уже бывали случаи, когда среди пишущих оказывались и Мольеры, и Иваны Сусанины. А у завсегдатаев диктанта – за четыре предыдущие акции есть и такие – даже появился спортивный интерес во что бы то ни стало получить только пятерку. Для таких «хронических», как пошутили на пресс-конференции, участников организаторы подумывают ввести что-то вроде поощрительного приза. «Не переживайте, количество победителей не ограничено. На всех пятерок хватит», – воодушевил ректор ЧГУ Андрей Александров. К слову, все севшие в этот день за парту получат свидетельства участников и необходимый инструмент – ручку, а написавшие работу на «пять» – сертификат отличника.
Кстати, о новшествах. Впервые в этом году Тотальный диктант смогут написать иностранцы. Для них был специально разработан тест TruD, представляющий из себя несколько заданий разного уровня сложности на основе оригинального текста Тотального диктанта. В Чебоксарах для таких участников подготовили отдельную аудиторию. Одним из «диктаторов» станет Екатерина Канюка, руководитель филиала ВГТРК ГТРК «Чувашия». А прошлогодний «диктатор» – депутат Госдумы РФ Алена Аршинова – в этом году пополнит ряды пишущих. Они уже подтвердили свое участие в диктанте. Ожидаются и некоторые другие узнаваемые персоны. Кто именно, организаторы пока умолчали, предпочтя сохранить интригу до субботы.
Еще есть время успеть подтянуть свои знания по грамматике и орфографии. Завтра, 7 апреля, на филфаке пройдет последнее занятие «Русский по пятницам». Всех желающих ждут в 18.00 в аудитории 434 нового корпуса ЧГУ.

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Метки: Главное, .

06.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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