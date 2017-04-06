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В каком году газета писала об этом?

В связи со 100-летним юбилеем «Советской Чувашии» редакция объявляет конкурс «Угадай год!» Задача наших внимательных читателей определить, в каком году в газете вышла та или иная публикация. Названия статей и ключевые фразы из них приведены ниже.
Заметим, конкурс будет проходить в два тура: первый состоится сегодня, 6 апреля, второй – 14 апреля, в день рождения газеты. Так что у тех, кто не успел поучаствовать в первом этапе, есть возможность испытать свои знания во втором.

1.    ???? год.
Окно в новый мир
«…Вторая, прошлогодняя «волна компьютеризации» сельских школ Чувашии такого ажиотажа уже не вызвала – компьютер в деревне нынче не в новинку. «Умные машины», пусть не «Пентиумы» – старенькие «Дельты» и «Электроники», появились и в домах сельчан…»
«Мать-покровительница» придет из глубины веков
«…Рабочая модель уже переведена в гипс. На заводе «Волгостальконструкция» создается специальный увеличительный станок. Все это необходимо выполнить в течение двух месяцев…»
Порецкие церкви в воровской осаде
«…Черные фигуры в церковном окне не почувствовали приближения оперативника: жулики возились с металлическими решетками. Притворившись пьяным, милиционер подошел ближе. Воры среагировали мгновенно: тот, что постарше, бросился бежать, а молодой стал предлагать оперу деньги: «И ты нас не видел»…»

2.    ???? год.
Нет у нас песцов – а у соседей кроликов
«…У наших фермеров и кроликов отыскали, правда, немного – всего 146 особей, и лошадей – 179 (не все еще сельхозтехникой обзавелись) и, конечно, коров, овец, коз. Выгоднее всего чувашским фермерам, как выяснилось, разводить свиней и птицу…»
На зубок – сертификаты
«…Первым малышом, появившимся на свет в Чебоксарах в новом году, стала девочка. Но новорожденная Настенька не первенец и даже не второй ребенок в семье Малеевых, а уже пятый. У малютки – три брата и сестренка. А ее маме, Елене Юрьевне, первой в республике вручили сертификат на материнский капитал…»
Грипп и жук не пройдут
«…Запасов вакцины достаточно. Привиты даже птичники на птицефабриках. Кстати, немного раздутая тема гриппа птиц заставила птицеводческие предприятия республики принять дополнительные меры по оборудованию санпропускников, призванных обезопасить не только от гриппа, но и от других не менее опасных заболеваний пернатых…»

Ответы принимаются сегодня с 12.30 до 13.00 по телефону 21-35-22.
Тех, кто раньше всех правильно угадает год предложенных публикаций, ждут заслуженные награды – сувенирная продукция газеты «Советская Чувашия».

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06.04.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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