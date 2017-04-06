Оскорбила начальника ГАИ

44-летняя безработная жительница Канаша подозревается в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.
По версии следствия, в марте этого года женщину доставили в местный отдел ГИБДД для проверки сообщения о том, что ее якобы сбила машина. Далее выяснилось, что никакого ДТП не было. Женщина позвонила в полицию и сообщила ложные сведения, потому что водитель этой машины отказался давать ей деньги на спиртное.
В ходе разбирательства по этому факту женщина, недовольная правомерными действиями начальника отдела ГИБДД, публично оскорбила его в присутствии посторонних лиц, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Идет следствие.
Кстати, ст. 319 УК РФ, которая инкриминируется подозреваемой, предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей либо обязательных работ на срок до 360 часов или исправработ до года.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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