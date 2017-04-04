8 апреля – премьера фильма «Советская Чувашия: Летопись века»

В субботу, 8 апреля, в 19:00 в региональном эфире телеканала «Россия 24» состоится премьера фильма, подготовленного к 100-летию газеты «Советская Чувашия». В день юбилея, 10 апреля, жители республики смогут увидеть фильм на канале «Россия 1» в 9 утра.

Съемки завершились 29 марта, отставив за собой два увлекательных месяца работы творческого коллектива ГТРК «Чувашия». Съемочная группа побывала в самых разных уголках нашего региона, в редакции «Советской Чувашии», всевозможных архивах и даже в Доме Правительства республики. Работали по ночам, когда газеты завозились в киоски, и ранним утром, когда к пунктам продажи печатной прессы подтягивались ценители газетного жанра – те, кто не может представить свой день без свежего номера любимой «Советской Чувашии». Все это делалось для того, чтобы в фильме, наряду с создателями газеты, фигурировали и работники, выполняющие, казалось бы, незаметную, но такую важную роль, и, конечно, преданные читатели.

Телезрители также узнают, почему отсчет истории печатного издания – юбиляра идет именно с революционной газеты под названием «Чебоксарская правда». Для журналистов ГТРК «Чувашия» первый номер газеты стал настоящей находкой, т.к. изначально их уверяли, что он не сохранился.

В целом, в фильме рассказывается история «Советской Чувашии» от февральской революции до наших дней, и он станет большим подарком не только для ветеранов и нынешних работников редакции, но и для всех жителей республики.

«Я очень благодарна главному редактору «Советской Чувашии» Владимиру Васильеву, что он доверился мне и позволил сделать кино таким, каким я его увидела. Не холодным, официальным, блестящим фильмом о «динамично развивающемся предприятии», а теплым и душевным. В нем – вся моя любовь к коллективу газеты. Может быть, поэтому получилось все так, как задумывалось. Работали по принципу Феллини: кино готово, его осталось только снять», – поделилась эмоциями на своей странице в «Facebook» шеф-редактор регионального эфира телеканала «Россия 24» Ольга Петрова.

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики