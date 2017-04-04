Заявки на отдых – в четыре этапа

С 1 апреля начался первый этап заявочной кампании по приобретению путевок в оздоровительные лагеря. Подать заявку на летний отдых школьников пока могут только родители или законные представители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Об этом сообщил и.о. министра образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов на видеоконференции, которую провел на днях Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Второй этап стартует с 8 апреля, тогда возможность подать заявление на путевку в лагерь появится у мам и пап всех чебоксарских школьников. С 15-го числа начнут принимать заявки на отдых учащихся из школ Новочебоксарска. А вот родители детей из районов и малых городов Чувашии смогут обратиться с заявлением во время четвертого этапа кампании, начиная с 22 апреля.
Поэтапный подход необходим, чтобы в автоматизированной системе по сбору, учету и обработке заявлений не было сбоев, что случалось прежде, объяснили в Минобразования республики и отметили, что каждый муниципалитет сам устанавливает нужное количество путевок в оздоровительные лагеря.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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