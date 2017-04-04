Заявки на отдых – в четыре этапа

С 1 апреля начался первый этап заявочной кампании по приобретению путевок в оздоровительные лагеря. Подать заявку на летний отдых школьников пока могут только родители или законные представители детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Об этом сообщил и.о. министра образования и молодежной политики республики Сергей Кудряшов на видеоконференции, которую провел на днях Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Второй этап стартует с 8 апреля, тогда возможность подать заявление на путевку в лагерь появится у мам и пап всех чебоксарских школьников. С 15-го числа начнут принимать заявки на отдых учащихся из школ Новочебоксарска. А вот родители детей из районов и малых городов Чувашии смогут обратиться с заявлением во время четвертого этапа кампании, начиная с 22 апреля.

Поэтапный подход необходим, чтобы в автоматизированной системе по сбору, учету и обработке заявлений не было сбоев, что случалось прежде, объяснили в Минобразования республики и отметили, что каждый муниципалитет сам устанавливает нужное количество путевок в оздоровительные лагеря.