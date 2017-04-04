Возможность взлететь

Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) объявила о начале приема анкет для участия в отборочных турах третьего сезона Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя Птица».

Впервые в список городов, где пройдет кастинг участников, вошли и Чебоксары. В столице Чувашии отбирать лучших из лучших будут 30 апреля, в здании филармонии.

Принять участие в прослушиваниях конкурса организаторы приглашают артистичных и одаренных ребят до 16 лет включительно. Показать себя мальчишки и девчонки могут в пяти номинациях: вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, оригинальный жанр, художественное слово и ораторское искусство.

Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри, а те, кому удастся пройти сито отбора, станут героями телевизионного проекта и выступят на одной сцене с именитыми артистами.

Анкету участника можно найти на сайте ptica.tv. Организаторы обращают внимание, что к заявке необходимо прикрепить фотографию претендента и видеофрагмент его выступления.