Возможность взлететь

Всероссийская государственная телерадиокомпания (ВГТРК) объявила о начале приема анкет для участия в отборочных турах третьего сезона Всероссийского открытого конкурса юных талантов «Синяя Птица».
Впервые в список городов, где пройдет кастинг участников, вошли и Чебоксары. В столице Чувашии отбирать лучших из лучших будут 30 апреля, в здании филармонии.
Принять участие в прослушиваниях конкурса организаторы приглашают артистичных и одаренных ребят до 16 лет включительно. Показать себя мальчишки и девчонки могут в пяти номинациях: вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, оригинальный жанр, художественное слово и ораторское искусство.
Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри, а те, кому удастся пройти сито отбора, станут героями телевизионного проекта и выступят на одной сцене с именитыми артистами.
Анкету участника можно найти на сайте ptica.tv. Организаторы обращают внимание, что к заявке необходимо прикрепить фотографию претендента и видеофрагмент его выступления.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.