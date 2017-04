Комментарии Аноним on За рулем без рефлексов Аноним on Льготы ветеранам труда Евгений on Ухаживаем за виноградом Владимир on Льготы ветеранам труда Наталья on В Чувашии увеличен минимальный размер оплаты труда Аспарух on За рулем без рефлексов Думается on За рулем без рефлексов Главное, Статьи партнеров На Ядринском спиртзаводе запущена производственная линия ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА АКЦИЗОВ Рабочий день на Ядринском спиртзаводе. Дежурная на проходной интересуется у сотрудника, почти на бегу складывающего бумаги в папку: «Опять, что ли, в Чебоксары?» «Ага, в типографию – заказ на этикетки», – торопливо отвечает тот. Из кабинета главного инженера доносятся обрывки телефонного разговора: «А если из другой ткани? Хорошо, устраивает. Да, фасон и количество комплектов оставляем…» Вроде обычные производственные диалоги, но чувствуется настроение. Еще бы, 23 марта, менее двух недель назад, завод пережил свой второй день рождения: запущен остановленный несколько лет назад конвейер.

«ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ СОН» ПРЕРВАЛ ИНВЕСТОР

Семь лет назад началось реформирование ОАО «Росспиртпром», его филиалы в регионах из федеральных унитарных предприятий стали преобразовываться в акционерные общества. Попутно собственник сделал первый шаг на пути освобождения от непосильного груза, останавливая вполне успешные предприятия, на поддержание деятельности которых у него не хватало капитала.

В Чувашии незавидная участь коснулась всех трех филиалов – Чебоксарского ЛВЗ, Марпосадского и Ядринского спиртзаводов. Последний остановили в июле 2010 года. Правительство республики настойчиво пыталось убедить Росспиртпром, что на чебоксарском и ядринском предприятиях следует как можно скорее возобновить производство. Собственник вроде бы соглашался, но при условии, что регион за счет своего бюджета окажет финансовую помощь ядринскому предприятию. Только как ему помочь субсидиями и субвенциями, если остановка всех трех подакцизных заводов сильно «обескровила» бюджет? Переговорщики не пришли к согласию, и более 200 работников Ядринского завода отправились на биржу труда. Усугубляло ситуацию то, что Ядрин – город маленький, там с занятостью весьма проблематично, к тому же большинство уволенных – женщины, костяк подобных предприятий.

Два года спустя забрезжила надежда, что Ядринский спиртзавод будет запущен, но она оказалась призрачной. Тем временем собственник выставил его на продажу, а пока покупатель не объявился, с лета прошлого года устроил там склад конфискованной продукции, куда по судебным решениям свозился «паленый» алкоголь. На этой работе было занято всего 25 человек.

И вот когда, кажется, все смирились с печальной участью периферийного завода, нашелся инвестор, готовый возродить его. НАША СПРАВКА

Спиртзавод «Ядринский» вырос из винокурни, которую 154 года назад в Ядрине открыли купцы Таланцевы. С того времени предприятие только один раз остановило выпуск продукции – в 2010 году, согласно постановлению Правительства РФ. ЕСТЬ ПЛАНЫ ПО НАЛОГАМ И ПО ЗАРПЛАТЕ

– Андрей Николаевич, расскажите о новом собственнике, – обращаюсь к генеральному директору ООО «Спиртовой завод «Ядринский» Андрею Егорову.

– Это юридическое лицо, организация, много лет работающая в Чувашии. Покупка была оформлена в конце прошлого года, и сразу же началась серьезная подготовка предприятия к работе. На 2017 год мы наметили следующие показатели: перечислить в бюджет 715 млн. рублей акцизов и 120 млн. рублей НДС, достичь средней зарплаты по заводу 22,6 тыс. рублей.

– Как чувствуют себя заводские корпуса и оборудование после многолетнего простоя?

– После того, как осмотрели оборудование, изучили требования закона о лицензировании, поняли, что на «раз-два» запустить производство не получится. Требования к предприятиям такого профиля ужесточились. Так, от старого хранилища родными пришлось оставить только стены – внутри все переделано, установлены новые емкости. И в производственном корпусе, пока открыли только один цех, многое модернизировали, что-то закупили. Только на ремонтные работы, связанные с законными требованиями, потрачено около 25 млн. рублей.

Спасибо верным заводчанам, в целости и рабочем состоянии сохранившим государственную собственность. Они создали свою «сторожевую бригаду», когда завод остановили и его покинула вневедомственная охрана. Было на что позариться нечистым на руку гражданам: цветной металл, техника…

Но ответственные сторожа круглосуточно несли вахту, и, сталкиваясь с ними, воришки постепенно поняли – здесь они ничем не поживятся. Спасло и то, что в небольшом городе люди друг друга знают…

– Намерены ли вы запустить все цеха и сколько рабочих мест собираетесь организовать?

– Хотелось бы оживить весь завод, но для этого нужны огромные деньги, мы посчитали – не менее 500 млн. рублей. А главное – надо изучить спрос, напомнить покупателю о себе. Длительный простой сузил ту нишу, которую предприятие занимало на рынке. Хотя многие еще помнят наши бренды с чувашской символикой. На это и делаем ставку. Пока функционирует одна линия, а дальше будем действовать под диктовку рынка.

При нынешнем объеме производства достаточно 100 человек. Из принятых примерно половина – вернувшиеся работники предприятия и столько же новичков.

– Я тут случайно услышала разговор о каких-то фасонах. Не спецовки ли заказываете?

– Угадали. Заказ размещаем, между прочим, в местной, находящейся в республике фирме по пошиву спецодежды. Прежде работники ходили в спецовках под камуфляж, а теперь оденем их красиво. Охранники, производственные и вспомогательные рабочие, а также инженерно-технический состав будут отличаться формой одежды.

– И все они будут работать на выпуск прежнего ассортимента или же обновленного?

– Прежнего, в плане – выпуск тех же наименований продукции. На какую-то уже получили рецептуру, на другую – ждем.

– Как это – продукция прежняя, а рецептура новая?

– Видите ли, в нашей отрасли свои тонкости. Ту рецептуру в свое время заказывал Росспиртпром, именно для него она разрабатывалась, он остался ее правообладателем, поэтому рецептуру пришлось поменять. Зато теперь она принадлежит нам, и другие предприятия не могут ее использовать.

КАЖДЫЙ ШАГ ПОД КОНТРОЛЕМ

От конвейерной ленты до двери с табличкой «Лаборатория» – пара шагов. Здесь вотчина химика-лаборанта Татьяны Изедеровой. Ее задача – контролировать процесс изготовления продукции от поступления исходного сырья до выхода готового товара. Количество требуемых проб оговорено в типовых разработках по отрасли.

«Пока, на первых порах, берем пробы чаще», – говорит Татьяна. Органолептические свойства ядринской продукции обусловлены несколькими факторами, основные из них – это артезианская вода, качественное сырье, а также сочетание классического способа обработки продукции с современной фильтрацией через специальные фильтры, импрегнированные серебром.

Появился на предприятии новый газовый хроматограф, безошибочно определяющий все компоненты, содержащиеся в продукции. Прежде здесь был похожий, только старого образца. Часть манипуляций на нем производилась вручную, что нередко провоцировало ошибки.

Новый прибор все операции выполняет в автоматическом режиме. В малюсеньких мензурках – «пробниках» – продукция для анализа. Хроматограф определяет наличие недопустимых примесей. Результат отображается на мониторе компьютера в виде хроматограммы. «При соответствии продукции ГОСТу хроматограмма выглядит как ровная парабола. Если же на ней появляются всплески – пики, значит, прошло нарушение стандартов», – поясняет начальник производственной лаборатории Елена Викторова. Дипломированный химик, выпускница ЧГУ имени И.Н. Ульянова, она трудилась на предприятии, связанном с мясопереработкой. Но как только узнала о возрождении завода и открывшейся вакансии, сразу же пришла сюда.

«Потому что уже в вузе мечтала работать именно на таком производстве, ведь вся химия непосредственно связана с C2H5ОH», – с помощью всем известной по школьному учебнику формулы объясняет Елена свое желание.

Юлия Пенина и Галина Викторова – финансисты с дипломами кооперативного института, но на спиртзаводе они считаются узкими специалистами, чья работа связана не только с отчетностью, но и с акцизными марками. От завода прошли обучение на курсах в Москве и освоили специальный принтер, печатающий федеральные акцизные марки с выходными данными продукции: завод, дата выпуска и так далее.

Когда такой товар продается в рознице, как мы знаем, на кассе считывающее устройство направляет все данные в ЕГАИС – единую автоматизированную систему, предназначенную для государственного контроля над объемом производства и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

НЕДОЛГО КУБКАМ ПЫЛИТЬСЯ

На первом этаже, в закуточке напротив лестницы, – вместительная витрина со спортивными кубками. В былые времена завод постоянно проводил культурно-спортивные мероприятия. Зимой – лыжные соревнования и состязания по подледной ловле на Суре. Сначала между заводскими подразделениями, а потом среди отраслевых предприятий из Чебоксар, Мариинского Посада и соседней Марий Эл. Летом по тому же принципу мерились силами в легкой атлетике.

«А еще между заводами проводились смотры художественной самодеятельности, – дополняет Андрей Егоров. – В рабочей жизни большое значение придавалось наставничеству, трудовым династиям. Все это мы постараемся вернуть». Фото автора

?? На конвейере занято 32 человека.

