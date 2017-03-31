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12:52 31.03.2017
150 деревьев и 2225 кустарников будут высажены в Чебоксарах весной 2017 года
12:11 31.03.2017
В Чувашскую Республику поступили первые паспорта болельщиков Кубка Конфедераций FIFA 2017
11:30 31.03.2017
Количество рейсов в Турцию из Чебоксар будет увеличено в два раза
11:10 31.03.2017
Минсельхоз Чувашии согласовал реализацию инвестиционного проекта по реконструкции Чебоксарского городского молочного завода
17:11 30.03.2017
Семья Щербаковых из Мариинско-Посадского района Указом Президента России В.В. Путина награждена орденом «Родительская слава»
16:30 30.03.2017
Качество питьевой воды на контроле общественности и Правительства Чувашии
16:01 30.03.2017
Михаил Игнатьев: в Год Матери и Отца мы чествуем многодетные семьи, которые достойно воспитывают детей
15:39 30.03.2017
Уровень преступности в Чувашии продолжает снижаться
14:53 30.03.2017
Проект «Живые уроки» из Чебоксар планирует перейти на межрегиональный уровень
14:32 30.03.2017
В Чебоксарах определен «Учитель года столицы – 2017»
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Газета – это команда профессионалов

Инна ФАРБЕР, и. о. председателя Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО:

– Чувашкредитпромбанк выписывает «Советскую Чувашию» уже 27-й год подряд, столько лет, сколько существует. Перенял традицию у своего предшественника – Чувашской республиканской конторы Стройбанка СССР. У нас до сих пор работают сотрудники, которые начинали свой трудовой путь в 70-е годы. Они заверяют, газета была в банке всегда, более 40 лет большой коллектив Стройбанка, а ныне Чувашкредитпромбанка, читал и продолжает читать «Советскую Чувашию».
Газета идет в ногу со временем – создана и развивается ее электронная версия, которая всегда доступна. В век информационных технологий мы предпочитаем читать интересующую нас информацию в любое удобное время с электронных устройств, которые всегда под рукой. Считаю, благодаря этому «Советская Чувашия» расширяет свою читательскую аудиторию.
От имени всего коллектива Чувашкредитпромбанка поздравляю газету с вековым юбилеем! Желаю всегда и во всем оставаться лидером, на которого равняются. Команда «Советской Чувашии» – это команда профессионалов, спасибо вам за яркие темы, глубокие размышления, мудрость и креативность.

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31.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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