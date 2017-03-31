Газета – это команда профессионалов

Инна ФАРБЕР, и. о. председателя Правления АКБ «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» ПАО:

– Чувашкредитпромбанк выписывает «Советскую Чувашию» уже 27-й год подряд, столько лет, сколько существует. Перенял традицию у своего предшественника – Чувашской республиканской конторы Стройбанка СССР. У нас до сих пор работают сотрудники, которые начинали свой трудовой путь в 70-е годы. Они заверяют, газета была в банке всегда, более 40 лет большой коллектив Стройбанка, а ныне Чувашкредитпромбанка, читал и продолжает читать «Советскую Чувашию».

Газета идет в ногу со временем – создана и развивается ее электронная версия, которая всегда доступна. В век информационных технологий мы предпочитаем читать интересующую нас информацию в любое удобное время с электронных устройств, которые всегда под рукой. Считаю, благодаря этому «Советская Чувашия» расширяет свою читательскую аудиторию.

От имени всего коллектива Чувашкредитпромбанка поздравляю газету с вековым юбилеем! Желаю всегда и во всем оставаться лидером, на которого равняются. Команда «Советской Чувашии» – это команда профессионалов, спасибо вам за яркие темы, глубокие размышления, мудрость и креативность.