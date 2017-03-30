Главное, Семья Подальше от компьютера Роспотребнадзор разработал проект санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда женщин.

Беременным женщинам он разрешит находиться за компьютером не более трех часов за рабочую смену.

Кроме того, им нельзя будет контактировать с «биологическими агентами: токсоплазмозом и вирусом краснухи, если беременные работницы не имеют необходимой защиты от них на основе иммунизации». Работать с канцерогенами, мутагенными и другими веществами, воздействующими на иммунную систему, сообщает ТАСС, запретят еще и кормящим матерям, чьим детям не исполнилось полутора лет.

Теперь работодатели вынуждены будут думать, нужны ли им в офисах и цехах сотрудницы с маленькими детьми: потому что для них придется выделять помещение с пеленальными столиками, санузлом, унитазом, биде и раковиной. Вода должна быть холодная и горячая, а также в комнате, где они смогут кормить малышей до полутора лет, необходимо будет поставить кушетку, стол и стулья. Одним словом, работодатели будут поставлены перед необходимостью внушительных затрат.

Что касается вредного производства, которое может сказаться на здоровье будущего ребенка, возражения вряд ли будут. А вот по поводу комнат для кормления младенцев можно поспорить. Отпуск по уходу за детьми до трех лет не отменен, и большой вопрос, захотят ли женщины в массовом порядке работать.

Метки: Семья, Здоровье.



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