Подальше от компьютера

Роспотребнадзор разработал проект санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда женщин.
Беременным женщинам он разрешит находиться за компьютером не более трех часов за рабочую смену.
Кроме того, им нельзя будет контактировать с «биологическими агентами: токсоплазмозом и вирусом краснухи, если беременные работницы не имеют необходимой защиты от них на основе иммунизации». Работать с канцерогенами, мутагенными и другими веществами, воздействующими на иммунную систему, сообщает ТАСС, запретят еще и кормящим матерям, чьим детям не исполнилось полутора лет.
Теперь работодатели вынуждены будут думать, нужны ли им в офисах и цехах сотрудницы с маленькими детьми: потому что для них придется выделять помещение с пеленальными столиками, санузлом, унитазом, биде и раковиной. Вода должна быть холодная и горячая, а также в комнате, где они смогут кормить малышей до полутора лет, необходимо будет поставить кушетку, стол и стулья. Одним словом, работодатели будут поставлены перед необходимостью внушительных затрат.
Что касается вредного производства, которое может сказаться на здоровье будущего ребенка, возражения вряд ли будут. А вот по поводу комнат для кормления младенцев можно поспорить. Отпуск по уходу за детьми до трех лет не отменен, и большой вопрос, захотят ли женщины в массовом порядке работать.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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