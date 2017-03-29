Главное Учил русский по газете Василий НЯГИН, ветеран МВД: – «Советскую Чувашию» выписывал еще мой отец, читала бабушка, и я ее начал читать еще в младших классах. До 4 класса в школе мы русский не изучали, и дома говорили только на чувашском языке, а мама требовала, чтобы я постоянно тренировался говорить и читать по-русски. Кроме того, не все пожилые родственницы могли понять газетные тексты, поэтому я был у них переводчиком: читал газету сам, потом переводил ее бабушкам. Считаю, поэтому у меня не было проблем в школе, грамотность была высокая. Так что газета стала моим учителем.

Очень помогала «Советская Чувашия» по работе и когда я был рядовым инспектором, и когда возглавил Управление Государственной противопожарной службы МЧС России по Чувашской Республике. Я сам или наши сотрудники выезжали с фотографом Вячеславом Романовым и с кем-нибудь из журналистов в районы, проводили рейды по пожарной безопасности. Потом вся республика читала репортажи – надо сказать, что часто это были очень острые материалы. С газетой очень считались, если выявлялись недостатки, то после публикации быстро наводили порядок. А уж если в газете похвалят, так это было как награда.

Сейчас я выписываю «Советскую Чувашию» через киоск, это очень удобно, по пути на работу беру газету, пока еду, читаю ее. Начинаю всегда с первой страницы. Там все самые актуальные новости, сразу узнаешь, что происходит в республике. Очень интересны исторические материалы – вот я уроженец Урмарского района, а не знал, что у нас в Урмарах был открыт первый памятник Ленину. Очень приятно видеть на страницах фотографии знакомых людей, статьи о них. И, конечно, знакомиться с новыми героями газетных материалов: хороших людей много, а как о них узнаешь? Вот газета нас, жителей республики, и объединяет.

Метки: Слово читателю, Юбилей «СЧ».



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