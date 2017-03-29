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17:35 23.03.2017
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16:32 29.03.2017
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16:17 29.03.2017
XXI Международный балетный фестиваль вновь распахнет двери перед многочисленными поклонниками хореографического искусства
15:57 29.03.2017
31 марта в Чувашии пройдет праздник детского хоккея «Добрый лёд»
15:28 29.03.2017
Михаил Игнатьев встретился с четой прославленных спортсменов Акимовых
19:24 28.03.2017
Михаил Бабич: для нормального развития регионов требуется принятие адекватных мер по защите от противоправных посягательств и вывода в «теневой» оборот бюджетных средств
18:17 28.03.2017
Кадетский корпус ПФО в Чувашии будет создан к сентябрю 2018 года
16:32 28.03.2017
Жителей Чувашии обследуют на передвижном флюорографе
16:05 28.03.2017
В копилке марафона «Именем детства, во имя детства» 2017 г. собрано 1 млн 860 тысяч рублей
16:04 28.03.2017
Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета ПФО по мерам борьбы с криминальной и «теневой» экономикой
16:02 28.03.2017
В Чебоксарах состоится открытый Кубок Главы Чувашии по танцевальному спорту «Танцевальный фейерверк»
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Учил русский по газете

Василий НЯГИН, ветеран МВД:

– «Советскую Чувашию» выписывал еще мой отец, читала бабушка, и я ее начал читать еще в младших классах. До 4 класса в школе мы русский не изучали, и дома говорили только на чувашском языке, а мама требовала, чтобы я постоянно тренировался говорить и читать по-русски. Кроме того, не все пожилые родственницы могли понять газетные тексты, поэтому я был у них переводчиком: читал газету сам, потом переводил ее бабушкам. Считаю, поэтому у меня не было проблем в школе, грамотность была высокая. Так что газета стала моим учителем.
Очень помогала «Советская Чувашия» по работе и когда я был рядовым инспектором, и когда возглавил Управление Государственной противопожарной службы МЧС России по Чувашской Республике. Я сам или наши сотрудники выезжали с фотографом Вячеславом Романовым и с кем-нибудь из журналистов в районы, проводили рейды по пожарной безопасности. Потом вся республика читала репортажи – надо сказать, что часто это были очень острые материалы. С газетой очень считались, если выявлялись недостатки, то после публикации быстро наводили порядок. А уж если в газете похвалят, так это было как награда.
Сейчас я выписываю «Советскую Чувашию» через киоск, это очень удобно, по пути на работу беру газету, пока еду, читаю ее. Начинаю всегда с первой страницы. Там все самые актуальные новости, сразу узнаешь, что происходит в республике. Очень интересны исторические материалы – вот я уроженец Урмарского района, а не знал, что у нас в Урмарах был открыт первый памятник Ленину. Очень приятно видеть на страницах фотографии знакомых людей, статьи о них. И, конечно, знакомиться с новыми героями газетных материалов: хороших людей много, а как о них узнаешь? Вот газета нас, жителей республики, и объединяет.

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29.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

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