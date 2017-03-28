Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета ПФО по мерам борьбы с криминальной и «теневой» экономикой

Сегодня, 28 марта, в Оренбурге Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе, которое провёл Михаил Бабич.

В ходе заседания обсуждены меры эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой, в том числе при оказании социально значимых услуг населению в регионах Приволжья.

В Совете округа приняли участие руководители регионов ПФО, представители МВД, Минэкономразвития, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Минюста, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга, Росстата, Росалкогольрегулирования, региональных органов исполнительной власти и научного сообщества, а также главные федеральные инспекторы регионов ПФО.

Было отмечено, для сохранения положительных экономических тенденций и дальнейшего развития социальной сферы необходимо искать и легализовать скрытые, до сих пор неиспользуемые резервы. Один из них — «теневая» экономика — совокупность неконтролируемых и нерегулируемых как противоправных, так и законных видов экономической деятельности. Её размеры в масштабах страны эксперты оценивают в 25% ВВП.

«Мы все прекрасно понимаем масштабы негативного влияния «теневой» экономики на темпы экономического развития страны, — отметил Михаил Бабич. — К примеру, в 2015 году в округе около 3,5 млн человек были заняты в неформальном секторе экономики. Это 23,5% от общей численности занятого населения. В 2016 году этот показатель возрос до 24,4%. Сумма материального ущерба, причиненного экономическими преступлениями в прошлом году, составила почти 27 млрд рублей. Цифры огромные, и это только то, что лежит на поверхности».

Так, за прошлый год со счетов юридических лиц на счета физических было выведено около 300 млрд рублей, из которых, по официальным данным, обналичено более 52,5 млрд рублей. Наибольшие суммы зафиксированы в Нижегородской и Самарской областях.

Председатель рабочей группы, Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, проанализировав данные регионов округа, выделил наиболее подверженные коррупции сферы — это налогообложение, оптовая и розничная торговля, различные виды финансовой деятельности, операции с недвижимостью, в том числе управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, оказание социальных услуг в различных сферах жизнедеятельности. «Количество средств, выведенных в теневой сектор, сопоставимо с объёмом инвестиций в экономику страны», — обратил внимание Юрий Берг.

Влиять на уровень «теневой» и криминальной экономики власти планируют по трём направлениям: формирование в обществе уважения к законам, повышение правовой культуры граждан; ужесточение ответственности для юридических лиц и граждан, уличенных в противоправных экономических деяниях; демократизация условий ведения бизнеса и снижение фискального бремени, в первую очередь для индивидуальных предпринимателей.

В целом система нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с криминальной и «теневой» экономикой, сформирована. Однако для реализации отдельных направлений требуется изменение законодательства на федеральном уровне.

Как отметили участники заседания, результаты взаимодействия органов исполнительной власти регионов с федеральными органами в ПФО исполнительной власти в борьбе с «теневой» экономикой следует признать удовлетворительными.

О причинах и условиях, создающих предпосылки к формированию теневого сектора экономики, и предложениями по их устранению с информацией выступила вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова. О деятельности государственных комиссий по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Приволжском федеральном округе доложил статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов. О результатах работы органов внутренних дел в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой в регионах Приволжского федерального округа рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, генерал-майор полиции Андрей Курносенко. Выступили и другие участники заседания.

Добавим, общий прирост индекса промышленного производства в 2016 году к 2015 году по Приволжскому федеральному округу составил 0,8%. Самые высокие темпы промышленного производства отмечаются в Чувашской Республике – 107,6%, Удмуртской Республике – 107% и Нижегородской области – 105,5%.

С целью сохранения положительных тенденций в экономике и социальной сфере проведение мероприятий, направленных на профилактику и противодействие криминальной и «теневой» экономике, является одним из ключевых направлений деятельности органов государственной власти Чувашской Республики.

В Чувашии реализуется ряд подпрограмм государственных программ Чувашской Республики в сферах противодействия «теневой» экономике, противодействия коррупции, развития коммунальной инфраструктуры и совершенствования обращения с твердыми коммунальными отходами, занятости населения, развития промышленности, содействия устойчивому развитию малого и среднего предпринимательства и других.

Создана и функционирует Комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Чувашской Республике. Её решения обеспечивают оперативное межведомственное взаимодействие по выявляемым фактам нарушения действующего законодательства, незаконной деятельности, выявлению и пресечению обращения на территории Чувашии фальсифицированной, недоброкачественной и контрафактной промышленной продукции.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики