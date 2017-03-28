Как бороться с «теневой» экономикой?

Сегодня Глава Чувашии Михаил Игнатьев примет участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в Приволжском федеральном округе Михаиле Бабиче.
На заседании, которое пройдет в Оренбурге, будут обсуждаться меры эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти в сфере борьбы с криминальной и «теневой» экономикой, в том числе – при оказании социально значимых услуг населению в регионах Приволжья.
Помимо руководителей регионов ПФО в заседании совета примут участие представители МВД, Минэкономразвития, Минстроя, Минтранса, Минтруда, Минюста, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга, Росстата, Росалкогольрегулирования, региональных органов исполнительной власти и научного сообщества, сообщают в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в ПФО.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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