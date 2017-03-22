«Советскую Чувашию» уже поздравляют

В адрес газеты «Советская Чувашия» поступила правительственная телеграмма. Руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский поздравляет коллектив газеты с наступающим юбилеем — столетием со дня выхода в свет первого номера.

«Советская Чувашия» — одно из старейших изданий страны, — сказано в телеграмме, — однако возраст газеты определяется не только годами, но и яркими журналистскими работами и творческими победами. Стремление удовлетворить читательские запросы, дать пищу для размышлений находит самый заинтересованный отклик у жителей Чувашии. Не случайно, поздравляя газету с юбилеем на сайте редакции, читатели отмечали, что любовь к газете они получили в наследство от родителей. Это замечательная традиция! Приятно, что у редакции есть подписчики с 50-летним стажем, хочется пожелать больше молодых читателей. Юбилей газеты – это праздник не только для коллектива редакции, но и для читателей, внештатных авторов, ветеранов печати».