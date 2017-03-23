Пусть будет больше подписчиков!

Елена БАДАЕВА, депутат Госсовета Чувашии, генеральный директор ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1»:
– Сколько помню, в моей семье всегда читали «Советскую Чувашию». Да и сама давно ее выписываю. Особенно это нужно мне, как руководителю, вот уже больше тридцати лет с «СЧ» начинается мой рабочий день: отсюда узнаю новости, читаю статьи, основанные на достоверных фактах… Удивительные кадры ловит ваш фотограф – общение Главы республики с простыми людьми в районных центрах, деревнях.
В юбилейном году желаю газете больше подписчиков, больше интересных материалов! Обязательно, как и прежде, пишите о передовиках, о рядовых жителях Чувашии.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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