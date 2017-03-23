Пусть будет больше подписчиков!

Елена БАДАЕВА, депутат Госсовета Чувашии, генеральный директор ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1»:

– Сколько помню, в моей семье всегда читали «Советскую Чувашию». Да и сама давно ее выписываю. Особенно это нужно мне, как руководителю, вот уже больше тридцати лет с «СЧ» начинается мой рабочий день: отсюда узнаю новости, читаю статьи, основанные на достоверных фактах… Удивительные кадры ловит ваш фотограф – общение Главы республики с простыми людьми в районных центрах, деревнях.

В юбилейном году желаю газете больше подписчиков, больше интересных материалов! Обязательно, как и прежде, пишите о передовиках, о рядовых жителях Чувашии.