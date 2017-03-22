Льготы на приобретение путёвок в летние оздоровительные лагеря будут сохранены

Вопрос подготовки к летней оздоровительной кампании был рассмотрен сегодня на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики.

На сегодняшний день стоимость путёвок в детские оздоровительные организации составляет 13 тысяч 767 рублей. Это на 700 рублей больше, чем было в прошлом году. Также предлагается установить среднюю стоимость набора продуктов питания: в лагерях с дневным пребыванием детей – 85 рублей, с круглосуточным пребыванием детей – 264 рубля. Как сказал министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев, повышение стоимости путёвок обусловлено индексом-дефлятором, который определён для Чувашской Республики на 2017 год.

«Основной момент – это сохранение льгот различным категориям граждан. В частности, бесплатные путёвки будут получать родители, у которых 5 детей и больше, дети-инвалиды, дети-сироты и другие категории граждан.

Сохранятся льготы и для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Они будут оплачивать только 5% от стоимости путёвки. Ещё одна льготная категория лиц будет оплачивать путёвки в размере 20, 30 и 50% от её общей стоимости в зависимости от величины среднемесячного дохода на каждого члена семьи», – прокомментировал Сергей Димитриев.

Отметим, в Чувашии будет организован отдых более 100 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин поручил провести всю необходимую работу по распределению путёвок, не допустить «нездорового» ажиотажа среди населения.

Напомним, с 1 апреля в Чувашской Республике стартует заявочная кампания по приобретению путёвок в загородные детские оздоровительные лагеря.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики