Отдыхай, но проверяй!

С 1 апреля в Чувашии можно будет подать заявку на путевку в детские оздоровительные лагеря. За каждым муниципалитетом закреплены путевки в лагерях на каждую смену.
Сама заявочная кампания проводится в четыре этапа.
На первом этапе с 1 апреля выделяются путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих на учете в социально-реабилитационных центрах.
На втором, с 8 апреля, начнется прием заявлений от родителей в Чебоксарах, а на третьем, с 15 апреля, – от родителей в Новочебоксарске.
С 22 апреля, на четвертом этапе, заявки подаются на путевки для учащихся остальных муниципальных районов и городских округов.
Всего же в летней оздоровительной кампании в республике примут участие около ста тысяч детей.
Кроме того, только в Чебоксарах нынешним летом откроются 65 лагерных смен с дневным пребыванием детей, сообщил на еженедельной планерке начальник управления образования Дмитрий Захаров. Смены рассчитаны почти на 10 тысяч мест, что в два раза больше, чем прошлым летом.
Меж тем глава администрации города Алексей Ладыков обратил внимание на вопросы безопасности: объекты отдыха должны быть оснащены видеонаблюдением, а с педагогами не помешает провести дополнительный инструктаж.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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