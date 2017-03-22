Валерий АНТОНОВ, депутат ЧГСД, генеральный директор ООО «Чувашгосснаб»:

– В последнее время читаю «Советскую Чувашию» все больше с экрана телефона и компьютера. Это, конечно, удобно и современно, но по моему консервативному убеждению совсем не то, нежели взять в руки настоящую бумажную газету, пошелестеть страницами, почувствовать запах свежей типографской краски… На мой взгляд, электронная версия газеты такой душевности лишена.

Мне кажется, газету нужно именно читать, удобно расположившись, никуда не спеша, а не пробегать глазами с экрана. Почитать газету – это ведь как сделать перерыв, отдохнуть, отвлечься. Поэтому, думаю, в этом Интернет сильно уступает традиционной газете.

«Советскую Чувашию» читаю давно, лет с двадцати. Да и сейчас газета всегда под рукой. Выписываю для своего рабочего коллектива. Вижу, что сотрудники газету читают, разбирают.

«Советская Чувашия» – тяжеловес среди газет республики, у нее есть и имя, и авторитет. Возможно, редакции стоит задуматься, как привлечь в число своих читателей молодую аудиторию. Конечно, в век Интернета сделать это сложно…

А от себя лично пожелаю газете побольше писать о простых людях – хороших дворниках, сантехниках, слесарях…