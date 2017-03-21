Никто не проиграет

Как мы уже сообщали, на минувшей неделе Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с делегацией Удмуртии, в состав которой вошли парламентарии Удмуртии, представители сферы культуры, образования и бизнеса. Возглавил делегацию председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев.
Итогом встречи стало подписание соглашения между Государственным Советом Чувашской Республики и Государственным Советом Удмуртской Республики. Свои подписи под документом поставили Владимир Невоструев и председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов. Как отметили спикеры двух парламентов, соглашение выгодно депутатам как Чувашии, так и Удмуртии – оно будет способствовать установлению и укреплению деловых связей, обмену опытом в области законотворческой деятельности.
В рамках визита гости из Ижевска побывали на ряде чебоксарских предприятий и померились силами в хоккейном поединке на ледовой площадке дворца «Чебоксары Арена». Перед матчем эксперты предрекали сборной Чувашии поражение с крупным счетом – мол, в удмуртской команде есть бывшие спортсмены, которые просто раскатают соперников по льду. Однако опасения не подтвердились, игра проходила в равной борьбе. Первую шайбу забили гости – отличился помощник одного из депутатов Госсовета Удмуртии Дмитрий Черкасов. За честь республики постоял и.о. главы администрации – начальник отдела градостроительной деятельности и архитектуры Чебоксарского района Владимир Димитриев. На 12-й минуте второго тайма он послал точный удар в ворота соперника. В итоге, как говорится, победила дружба – к концу игры счет остался ничейным, 1:1.
Фото Максима ВАСИЛЬЕВА
? После матча представители удмуртской команды признались – у них были тактические ошибки, над которыми предстоит поработать.
? Лучшим игроком сборной Чувашии был назван председатель правительства республики Иван Моторин.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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