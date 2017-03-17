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Танк в Яушах «выстрелил»

Два года назад в том же конкурсе ребята вошли в десятку, а теперь – первые.БОЕВОЙ МАШИНЕ ИЗ СНЕГА НЕ БЫЛО РАВНЫХ

Главная «достопримечательность» деревни Яуши Чебоксарского района этой зимой, танк из снега Т-34, одержал уверенную победу в конкурсе снежных скульптур. В январе – феврале этого года его проводил один из разработчиков компьютерных игр среди российских поклонников известной игры «в танчики».
Как уже сообщала наша газета («Танки в деревне», номер от 10 февраля 2017 года), авторами снежной боевой машины стали три молодых человека – студенты электроэнергетического факультета ЧГУ им. И.Н. Ульянова братья Алексей и Александр Федоровы, а также студент Пермского национального исследовательского политехнического университета Дмитрий Романов. Уменьшенную копию Т-34 они вылепили специально для интернет-конкурса во время зимних каникул.
Как рассказал Алексей Федоров, их грозная машина из снега стала лучшей среди 235 принимавших участие в конкурсе работ со всей России. «Мы, конечно, надеялись занять какое-нибудь призовое место, но никак не ожидали, что будем первыми. Максимум рассчитывали на второе место», – скромно замечают участники. А на вопрос, как поделят главный приз – планшетный компьютер, отвечают: «Разберемся».
Пока в Яушах о победе ребят знают только бабушка и дедушка братьев Федоровых Татьяна Павловна и Адам Григорьевич. Они уже успели поздравить внуков и очень рады их успеху.
Кстати, сам танк уже растаял. Но в течение трех недель, пока украшал деревенскую улочку, он вызывал к себе небывалый интерес. В Яушах рассказывают: откуда только не приезжали люди, чтобы сделать фотографию на фоне деревенского танка, так похожего на настоящий Т-34. Ежедневно у фигуры останавливались до 15-20 машин из Чебоксар, близлежащих районов, Нижнего Новгорода, Москвы. Фотографии яушского Т-34 то и дело «постили» в различных соцсетях.
Любопытно, но от такой всенародной любви танк совсем не пострадал – скульптуру никто не попортил. До наступления оттепели она простояла в целости и сохранности.
Молодые люди уже строят планы на следующую зиму. Скорее всего, в Яушах снова появится танк. Но уже другой.

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Метки: Главное, .

17.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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