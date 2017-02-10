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    Главное
    Танки в деревне

    Фото из архива Алексея ФедороваТ-34 ИЗ СНЕГА НЕ ОТЛИЧИТЬ ОТ НАСТОЯЩЕГО

    В деревне Яуши Чебоксарского района появился собственный танк Т-34. Боевая машина обосновалась рядом с домом пенсионеров Татьяны Павловны и Адама Григорьевича Федоровых. Однако грозная техника здесь вовсе не для устрашения противника. Знаменитый танк времен Великой Отечественной войны вылепили из снега во время зимних каникул их внуки – студенты 3 курса факультета энергетики и электротехники ЧГУ имени И.Н. Ульянова, братья-двойняшки Алексей и Александр Федоровы вместе с другом, 18-летним студентом Пермского национального исследовательского политехнического университета Дмитрием Романовым.
    Три метра в длину, полтора в ширину и метр сорок в высоту. Снежный танк парней всего лишь в два раза меньше своего известного оригинала. Однако издалека его вполне можно принять за настоящий. К его изготовлению молодые люди приступили еще в конце декабря, а в прошлое воскресенье танк предстал перед сельчанами во всей красе. На борту – номер 021, красная звезда и надпись «За Родину!», над башней реет флаг СССР, в подробностях воспроизведены детали корпуса.
    Чтобы сделать гусеницы для танка, потребовалось около 150 ледяных элементов. Фото из архива Алексея ФедороваКак говорит Алексей Федоров, танк из снега они соорудили для участия в конкурсе снежных скульптур на «танковую» тему, объявленном известным разработчиком компьютерных игр. Молодые люди к конкурсу подошли со всей серьезностью. Сначала изучили чертежи боевой машины, а затем продумали технические тонкости исполнения своего замысла. «В гараже на фрезерном станке мы изготовили специальные деревянные формы для элементов гусениц, – рассказывают ребята. – Подмерзшие «детали» соединяли леской. В ход также шли паяльник, ножовка и бензопила. А в качестве пушки приспособили металлическую трубу. После того как танк был готов, прошлись по нему горячим утюгом, чтобы поверхность стала ровной, а затем покрасили колером».
    По словам «танкистов», технически соорудить снежный танк оказалось несложно — его сборка заняла десять дней. Гораздо больше усилий ушло на то, чтобы добиться максимального сходства с оригиналом. Кстати, жители деревни с интересом следили за работой скульпторов. «Молодцы!» – хвалили прохожие, а некоторые даже подсказывали, что еще можно добавить.
    Теперь танком гордится вся деревня, он стал своеобразной достопримечательностью Яуш. Посмотреть на него приезжают и из других населенных пунктов. Кстати, Т-34 из снега – уже второй танк на деревенской улочке. Два года назад на том же самом месте уже стоял танк Т-54, выполненный этими же ребятами. Но свой первый опыт в «танкостроении» они называют не совсем удачным.
    Парни рассчитывают, что их танк «выстрелит» на конкурсе, а они в свою очередь получат главный приз – планшетный компьютер.

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    10.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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