Главное Как бальзам на душу Ренада ФЕДОРОВА, директор Комплексного центра социального обслуживания населения г. Чебоксары Минтруда Чувашии: – Думаю, мы все росли вместе с «Советской Чувашией». Как и в любой советской семье, у нас тоже было принято выписывать газеты и журналы. Мой папа Вениамин Владимирович, всю жизнь проработавший в колхозе, очень любил читать и даже в 80 лет прочитывал газету от корки до корки, заметьте, без очков. Вот и я по примеру отца не могу пройти мимо газеты.

Как правило, в центре каждый день начинается с утренней зарядки и свежего номера «Советской Чувашии». Наши подопечные – те, кто проживает в центре, и те, кто приходит в клубы по увлечениям, всегда интересуются пенсионными новостями, вопросами здоровья, городского хозяйства, патриотического воспитания молодежи, сверяют свои посадки с календарем садовода-огородника, что традиционно публикуется в «Советской Чувашии». И потом пенсионеры активно обсуждают главные новости республики, сидя за рукоделием или прогуливаясь по «тропе здоровья». Да и на многих наших мероприятиях журналисты «Советской Чувашии» – частые гости. Мы искренне радуемся, когда об активных бабушках и дедушках рассказывают в газете. Старшему поколению это как бальзам на душу.

Я же часто бываю на малой родине в Красноармейском районе и знаю, что люди, несмотря на экономические трудности, на протяжении многих лет выписывают «СЧ». Особенно приятно, говорят односельчане, видеть на страницах газеты человека села, настоящего труженика, долгожителя, семейную пару, прожившую вместе не один десяток лет, крепкую семью, воспитавшую талантливых детей. Сразу видно, у газеты есть лицо.

Метки: Слово читателю, Юбилей «СЧ».



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