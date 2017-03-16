Главное Алексей ЗИМИН: Стать мастером помогла газета Старый и новый Дома печати в Чебоксарах… Я словно все еще вижу в их окнах лица журналистов давних лет – Алексея Ивановича Муллина, Сашу Глушакова, Евгения Мешалкина, вспоминаю встречи и творческие споры с ними.

Перебирая подшивки «Советской Чувашии», вспоминаю и свои публикации разных лет. Многие из них вошли в мои сборники избранной публицистики «Кому управлять Чувашией», «Просторы творчества», «Труд автора».

Проходят годы, и нет-нет да и аукнутся эти публикации в газете. Однажды познакомился с Михаилом Гальпериным, знаменитым мастером завода «Электроприбор», огромный портрет которого как-то выкатывали на первомайской демонстрации (теперь он живет в США). Услышав мою фамилию, Михаил обрадовался:

– А знаешь, я тебе обязан тем, что пошел работать на этот завод. До сих пор храню газету «Советская Чувашия» с твоей статьей «Дорогами выпускников». Именно из нее я узнал, как внимательно относятся к новичкам на «Электроприборе»…

Так через много лет получила отклик моя публикация от 30 августа 1966 года. Тогда, получив задание от Алексея Ивановича Муллина подготовить материал о трудоустройстве выпускников школ, я отправился в горисполком, ходил по предприятиям и школам.

Благодаря сотрудничеству с «Советской Чувашией» я наладил контакты с заводами, вузами и техникумами по организации труда, обучению мастеров производственных участков. На эти темы мною публиковались статьи в газете, а их вырезки в те годы по подписке рассылались организациям страны «Мосгорсправкой».

По-прежнему остаются актуальными мои публикации в «СЧ» в 90-е годы о развитии предпринимательства, становлении новой государственности республики, подготовке кадров управления. Встречи по поручению газеты открыли для меня немало талантливых людей – врачей и инженеров, рабочих и руководителей, с которыми я дружен до сих пор.

Оставаясь подписчиком «СЧ», желаю газете хороших авторов, сохранения на страницах жанров очерка, зарисовки, фельетона, репортажа и – разнообразия связей с читателями! СПРАВКА «СЧ»

Александр Зимин – выпускник журфака МГУ, кандидат экономических наук. В разные годы он был заместителем ответственного секретаря «Орловского комсомольца», журналистом газет «Курская правда», «Советский шахтер», в Чебоксарах работал в газете «Трактор» и редактором газеты «За мир» (1970–1971). Зимин поменял множество профессий – конструктора и технолога, главного инженера проектов, научного сотрудника, директора образовательных учреждений, но постоянной была его дружба с «Советской Чувашией».

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