Сергей ДИМИТРИЕВ: «Минтруд Чувашии в 2017 году планирует трудоустроить не менее 42 тысяч граждан республики»

ЦИТАТА НОМЕРА

Сергей ДИМИТРИЕВ, министр труда и социальной защиты Чувашии:

«Минтруд Чувашии в 2017 году планирует обеспечить трудовую занятость не менее 42 тыс. граждан республики. По состоянию на 9 марта 1766 организаций подали заявки в республиканскую службу занятости о потребности в более чем 15 тыс. рабочих и служащих. Средняя заработная плата по вакансиям – 17,7 тыс. рублей. Уровень общей безработицы в республике за январь 2017 года составил 4,7 проц. (ПФО – 4,9 проц., РФ – 5,4 проц.). По уровню регистрируемой безработицы Чувашия находится на 4-м месте в ПФО. А по оценке Федеральной службы по труду и занятости в декабре 2016 года Чувашская Республика заняла 3-е место в РФ по организации работы в рамках портала «Работа в России».