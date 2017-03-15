Сергей ДИМИТРИЕВ: «Минтруд Чувашии в 2017 году планирует трудоустроить не менее 42 тысяч граждан республики»

Сергей ДИМИТРИЕВ, министр труда и социальной защиты Чувашии:
«Минтруд Чувашии в 2017 году планирует обеспечить трудовую занятость не менее 42 тыс. граждан республики. По состоянию на 9 марта 1766 организаций подали заявки в республиканскую службу занятости о потребности в более чем 15 тыс. рабочих и служащих. Средняя заработная плата по вакансиям – 17,7 тыс. рублей. Уровень общей безработицы в республике за январь 2017 года составил 4,7 проц. (ПФО – 4,9 проц., РФ – 5,4 проц.). По уровню регистрируемой безработицы Чувашия находится на 4-м месте в ПФО. А по оценке Федеральной службы по труду и занятости в декабре 2016 года Чувашская Республика заняла 3-е место в РФ по организации работы в рамках портала «Работа в России».
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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