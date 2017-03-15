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Наркоторговцы действуют изощренно

С НИМИ НАДО БОРОТЬСЯ ВСЕМ МИРОМ

В Чувашии стабильно низкий уровень заболеваемости наркоманией. На протяжении последних пяти лет он ниже, чем в Приволжском федеральном округе и в целом по России.
По данным Минздрава республики, с 2011 года распространенность наркомании снизилась на 6,9 проц., первичная заболеваемость ею – на 34 проц. Число наркозависимых, находящихся в ремиссии более двух лет, возросло на 13,4 проц.
«За пять лет процент выявления заболевания на ранних стадиях увеличился. Этому способствовали диспансеризация взрослого населения, профилактические осмотры детей и молодежи», – рассказала и.о. министра здравоохранения Светлана Ананьева на очередном заседании Антинаркотической комиссии под председательством Главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Однако неплохие показатели – не повод, чтобы расслабиться. Как отметил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии Данис Шакуров, сегодня одна из главных проблем – появление новых синтетических видов наркотиков. При этом их основными потребителями становятся молодые люди – таких в Чувашии больше половины от общего числа употребляющих наркотики.
«Методы распространения наркотиков становятся все более изощренными. Чаще всего продавец и покупатель контактируют только с помощью Интернета. В прошлом году изъято наркотических средств на сумму более 50 млн. рублей, но работу в этом направлении необходимо постоянно совершенствовать», – считает Данис Шакуров.
Приоритетом в решении наркотической проблемы остается профилактическая работа. Начальник Управления контроля и общественной безопасности Администрации Главы республики Алексей Метелкин отметил, что наиболее высокие показатели общей заболеваемости наркоманией в 2016 году регистрировались в Чебоксарах, Канаше, Новочебоксарске.
Правда, при этом наблюдается снижение напряженности, связанной с употреблением наркотических веществ, среди несовершеннолетних. Это стало возможным благодаря активной работе всех субъектов профилактики, а также реализации эффективных профилактических программ среди «групп риска».
Тем, кто отказался от употребления наркотиков и психотропных веществ, оказывают содействие в трудоустройстве. На 13 марта 40 граждан обратились в Центр занятости населения, 34 из них уже работают. Кроме того, проводится работа по временному трудоустройству подростков.
«Всем понятно, что ничего хорошего в наркотиках нет. Это беда, с которой должны бороться абсолютно все. Год Матери и Отца, который проходит в республике, – это еще один повод, чтобы поговорить о проблеме. Мы должны обсуждать вопросы борьбы с этим злом, привлекая психологов, педагогов, правоохранительные органы, общественность, СМИ. Молодым людям необходимо прививать настоящие семейные ценности», – сказал Михаил Игнатьев.

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Метки: Главное, .

15.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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