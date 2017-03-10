Главное «Для «Советской Чувашии» всегда выкрою время…» Владимир ВИКТОРОВ, депутат Госсовета Чувашии, председатель Совета общественной организации «Медицинская ассоциация Чувашской Республики», президент Ассоциации стоматологов Чувашской Республики, председатель Совета отцов при Союзе женщин Чувашии: – Моя мама работала заведующей библиотекой, и я очень любил ходить к ней на работу. Как только научился читать, я читал все, что попадется под руку. А в библиотеке в то время были не только книги, но и большое количество газет. «Советская Чувашия» занимала почетное место. Мне было интересно читать взрослую газету. Когда брал ее в руки, я преисполнялся гордости за себя, что все знаю о происходящем в республике, кто из знаменитостей приехал в гости, любил читать интервью с известными людьми, статьи о том, какие у нас ведутся «стройки века».

Были и смешные истории, связанные с газетой. Мои коллеги поехали в командировку в соседний регион и что-то обсуждали с принимающей стороной. Зашла речь обо мне, в то время мы занимались приведением в порядок наших поликлиник. И кто-то из них увидел на столе номер «Советской Чувашии». Естественно, тут же стал ее просматривать, а там, на развороте, моя фотография и интервью. Было забавно слушать их рассказ, когда они вернулись в Чебоксары.

Я не представляю своей жизни без «Советской Чувашии» – во-первых, сложилась стойкая привычка, узнавать из газеты обо всем, что происходит у нас, в ней не бывает непроверенной информации. А во-вторых, в ней интересные статьи, всегда есть что почитать, поэтому, как бы ни был занят, для газеты всегда выкрою время, чтобы узнать, о чем сегодня в ней пишут.

Метки: Слово читателю, Юбилей «СЧ».



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