Автором текста Тотального диктанта-2017 выбран Леонид Юзефович

А ТЕМОЙ СТАНУТ РОДНЫЕ ГОРОДА И РЕКИ

Текст для нынешнего Тотального диктанта, который состоится 8 апреля, напишет писатель, сценарист, историк Леонид Юзефович. Об этом в пресс-центре ТАСС объявила руководитель проекта Ольга Ребковец.

Леонид Юзефович – автор детективных и исторических романов, лауреат литературных премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».

– Для меня это большая честь, – сказал писатель журналистам, – и от одной мысли, что мой текст будут писать тысячи людей, перехватывает дух. Но он продиктован чувством, и написал я его легко.

Текст Леонида Юзефовича называется «Город и река» и состоит из трех маленьких эссе о трех городах (Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербурге), которые будут читаться по очереди в трех часовых поясах. Это те города, по словам автора, с которыми связана его жизнь.

Напомним, что идея ежегодной образовательной акции зародилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ в начале 2000-х годов, а в первом диктанте участвовали 150 человек. Для сравнения – в этом году участников планируется 200 тысяч. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры «Тотальный диктант». В Чувашии акцию координируют ЧГУ имени И.Н. Ульянова и редакция газеты «Советская Чувашия».