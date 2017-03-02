ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
18:04 02.03.2017
Автором текста Тотального диктанта-2017 выбран Леонид Юзефович
17:41 02.03.2017
Сотрудники Международного аэропорта Чебоксары не были готовы к прилету спортсменов в колясках и поэтому предложили перенести их из салона самолета на руках
14:01 02.03.2017
Опытом работы чебоксарских парков в зимний период заинтересовались другие города России
13:35 02.03.2017
В Чувашии полицейские изъяли более 5000 литров контрафактного алкоголя
12:59 02.03.2017
В Чебоксарах может появиться библиотека будущего
12:33 02.03.2017
Рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества Чувашии с Общественным телевидением России
17:20 01.03.2017
В Чувашии сократилось число государственных гражданских служащих
15:47 01.03.2017
Подписано соглашение на финансирование из федерального бюджета строительства пяти и реконструкции двух сельских дорог в Чувашии
22:28 28.02.2017
Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов вопросы межбюджетной политики
16:41 28.02.2017
Делегация Чувашской Республики приняла участие в Российском инвестиционном форуме — 2017
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Экспертиза
К большой воде готовы

Последние подтопления населенных пунктов Чувашии случались в 2013 году. Фото ГУ МЧС по ЧувашииО ПАВОДКЕ ДУМАЮТ ЗАРАНЕЕ

«Слышу вас хорошо. За время моего дежурства чрезвычайных ситуаций не произошло», – с большого экрана Центра управления в кризисных ситуациях по Чувашии бодро рапортует представитель единой диспетчерской службы Цивильского района. Через этот же монитор выходят на видеосвязь еще двадцать пять районов и городов республики. Специалисты центра дежурят круглосуточно: собирают информацию, поступающую от муниципалитетов, министерств и ведомств, анализируют гидрометеообстановку, прогнозируют возникновение возможных чрезвычайных ситуаций. Если это необходимо – работают над своевременным оповещением населения… В преддверии весны здесь уже провели тренировку: разыграли сценарий действий всех участников ликвидации последствий бурного паводка.
К большой воде готовятся все сотрудники МЧС. В первый день календарной весны рассказал о готовности республики и сделал прогнозы заместитель начальника Главного управления МЧС России по Чувашии полковник Юрий Антонов. Высота снега в регионе сегодня от 38 до 57 см и выше нормы на 5–23 см, начал он брифинг с указания параметров, которые напрямую влияют на паводок. Запас воды в снеге – выше нормы на 37 проц. Еще больше этот показатель в бассейнах Чебоксарского водохранилища (на 45 проц.) и рек Сура (на 45–55 проц.) и Цивиль (на 60 проц.). Свое влияние на половодье может оказать и глубина промерзания почвы, которая на севере Чувашии выше нормы на 15 см. Весенние воды будут бурными, пояснил полковник, если потепление окажется резким. А если по ночам нас ждут заморозки, то критической обстановки можно и не ждать.
«При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть пятьдесят пять населенных пунктов в шестнадцати муниципальных образованиях, в том числе 885 частных жилых домов, конноспортивная школа в селе Порецкое, физкультурно-оздоровительный комплекс и сто метров дороги в Шихазанах Канашского района», – обрисовал ситуацию Антонов. И назвал «группу риска»: Алатырь, Батыревский и Яльчикский районы.
Фото ГУ МЧС по ЧувашииПо прогнозам, паводок в этом году может начаться в первой декаде апреля. Но подготовка к половодью уже началась. Так, в Красночетайском, Цивильском и Шумерлинском районах проведен капитальный ремонт противоэрозионных плотин. В Алатырском районе планируется распиловка льда на участке протяженностью 150 метров. А для размещения эвакуированных из зоны возможного подтопления людей планируется обустроить 25 пунктов временного размещения. В городах, селах и деревнях чистят и ремонтируют гидротехнические сооружения, укрепляют дамбы, линии электроснабжения и связи. Также проверяются дороги и мосты, чистятся водопропускные трубы и канализационные стоки.
«Нередко инициатива исходит и от самих жителей республики, – говорит Антонов. – Из года в год весной на телефон доверия 39-99-99 нам звонит женщина из Вурнарского района с напоминанием, что нужно почистить водопропускную трубу недалеко от ее частного дома. Переживает, как бы что не случилось. Был случай, получили коллективное обращение: люди просили убрать снег недалеко от дороги, чтобы ее не подтопило. И такое неравнодушие радует».

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Экспертиза, .

02.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Смотр строя и песни

Евгения ФЕДОРОВА, блогер

На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 80 queries in 0,425 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев