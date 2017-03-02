Главное, Экспертиза К большой воде готовы О ПАВОДКЕ ДУМАЮТ ЗАРАНЕЕ «Слышу вас хорошо. За время моего дежурства чрезвычайных ситуаций не произошло», – с большого экрана Центра управления в кризисных ситуациях по Чувашии бодро рапортует представитель единой диспетчерской службы Цивильского района. Через этот же монитор выходят на видеосвязь еще двадцать пять районов и городов республики. Специалисты центра дежурят круглосуточно: собирают информацию, поступающую от муниципалитетов, министерств и ведомств, анализируют гидрометеообстановку, прогнозируют возникновение возможных чрезвычайных ситуаций. Если это необходимо – работают над своевременным оповещением населения… В преддверии весны здесь уже провели тренировку: разыграли сценарий действий всех участников ликвидации последствий бурного паводка.

К большой воде готовятся все сотрудники МЧС. В первый день календарной весны рассказал о готовности республики и сделал прогнозы заместитель начальника Главного управления МЧС России по Чувашии полковник Юрий Антонов. Высота снега в регионе сегодня от 38 до 57 см и выше нормы на 5–23 см, начал он брифинг с указания параметров, которые напрямую влияют на паводок. Запас воды в снеге – выше нормы на 37 проц. Еще больше этот показатель в бассейнах Чебоксарского водохранилища (на 45 проц.) и рек Сура (на 45–55 проц.) и Цивиль (на 60 проц.). Свое влияние на половодье может оказать и глубина промерзания почвы, которая на севере Чувашии выше нормы на 15 см. Весенние воды будут бурными, пояснил полковник, если потепление окажется резким. А если по ночам нас ждут заморозки, то критической обстановки можно и не ждать.

«При наихудшем сценарии в зону подтопления могут попасть пятьдесят пять населенных пунктов в шестнадцати муниципальных образованиях, в том числе 885 частных жилых домов, конноспортивная школа в селе Порецкое, физкультурно-оздоровительный комплекс и сто метров дороги в Шихазанах Канашского района», – обрисовал ситуацию Антонов. И назвал «группу риска»: Алатырь, Батыревский и Яльчикский районы.

По прогнозам, паводок в этом году может начаться в первой декаде апреля. Но подготовка к половодью уже началась. Так, в Красночетайском, Цивильском и Шумерлинском районах проведен капитальный ремонт противоэрозионных плотин. В Алатырском районе планируется распиловка льда на участке протяженностью 150 метров. А для размещения эвакуированных из зоны возможного подтопления людей планируется обустроить 25 пунктов временного размещения. В городах, селах и деревнях чистят и ремонтируют гидротехнические сооружения, укрепляют дамбы, линии электроснабжения и связи. Также проверяются дороги и мосты, чистятся водопропускные трубы и канализационные стоки.

«Нередко инициатива исходит и от самих жителей республики, – говорит Антонов. – Из года в год весной на телефон доверия 39-99-99 нам звонит женщина из Вурнарского района с напоминанием, что нужно почистить водопропускную трубу недалеко от ее частного дома. Переживает, как бы что не случилось. Был случай, получили коллективное обращение: люди просили убрать снег недалеко от дороги, чтобы ее не подтопило. И такое неравнодушие радует».

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