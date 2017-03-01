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Роботы и английский язык стали доступнее

В ЧЕБОКСАРАХ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЕЩЕ ОДИН СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В Национальной библиотеке почти всегда можно увидеть множество детей, услышать их звонкие голоса, песни и стихи. 17 февраля не стало исключением. В этот день они еще и читали, пели и даже рассказывали о своих увлечениях по-английски. Некоммерческая организация «МегаЦель – лучший город» и образовательный центр «Анкор» собрали здесь юные таланты для знакомства с новым проектом «ROBOTICS», цель которого в развитии доступного дополнительного образования в области робототехники и информационных технологий для детей из нуждающихся, многодетных или малоимущих семей.
В холле библиотеки Лаборатория Магия Науки организовала для гостей занимательные мастер-классы по химии и физике, где участники не только наблюдали, но и ощутили, увидели, потрогали и даже попробовали на вкус результаты научных опытов и экспериментов. Музей занимательных наук Эйнштейна порадовал ярким представлением, показав химическое шоу «Туманомания» с применением жидкого азота и сухого льда.
Но «гвоздем» программы стали, конечно же, выступления учеников центра, которые представили свои проекты по английскому языку и робототехнике, а также до того увлеченно и с такой выдумкой и азартом пели и танцевали, что хоть сейчас на шоу «Лучше всех». Маленькая студентка Дарси Брайке вышла на сцену с песней из мультфильма «Холодное сердце», не только спев, но и сыграв своего персонажа. Максим Моисеев, как и положено представителю сильного пола, читал стихи о роботах, а потом рассказывал о футболе. О своем хобби поведала София Важорова, показав презентацию про небо и звезды. Танцевальная группа в составе трех учениц образовательного центра представила вокально-танцевальный номер. И все это на английском языке. Те, кто уже учится на курсах «ROBOTICS», продемонстрировали свои проекты по робототехнике, объясняя последовательность сборки и программирования.
Авторы проекта сняли специальный ролик, в котором цитировали детские ответы на вопросы «кем ты хочешь стать и для чего нужны роботы». И ответы были до того разные, что не приходится сомневаться – область применения будущих изобретений очень широка: от мытья посуды и изготовления пирожных до поддержания порядка в городе и полетов в космос.

КСТАТИ
«МегаЦель – лучший город» три года назад была специально придумана для социально значимых проектов, что привлекали бы инициативных людей и организации к подобным акциям. По словам руководителя этого некоммерческого предприятия Артура Валеева, таким образом, появились детская площадка в Лакреевском лесу, благотворительные праздник «Цветик-семицветик» и новогодний проект «МегаЕлка», а также креативное пространство «Ракета». Теперь они вместе с «Анкором» делают и «ROBOTICS», средства на реализацию которого были выделены в качестве гранта благотворительным фондом «Покров», а также спонсорами проекта.

– Курсы «ROBOTICS» рассчитаны на детей из социально незащищенных слоев населения в возрасте от 7 до 9 лет, которые будут бесплатно обучаться в одном из филиалов образовательного центра, – рассказывает академический директор образовательного центра «Анкор» Светлана Громова. – В рамках программы они познакомятся с основами робототехники и программирования, приобретут знания в области технического английского языка, примут участие в различных олимпиадах и конкурсах.
Записаться на занятия очень просто. Взяв с собой необходимые документы, подтверждающие вышеуказанный социальный статус, необходимо прийти в образовательный центр с большим желанием учиться.

? Возможность учиться создавать будущее должна быть у всех.

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01.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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