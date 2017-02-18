Хорошо, что не сменили имя

Виктор ГОРБУНОВ, депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, заместитель главы города Чебоксары:

– Когда Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали соглашение о распаде СССР, стало модно менять названия, все погнались за новым. Вы молодцы, что оставили старое название. Ведь большинство населения России родом из Советского Союза, помнят о том времени как о теплом, стабильном периоде. Там было много хорошего, патриотичного…

Читаю «Советскую Чувашию» столько, сколько себя помню. Отправляясь в командировку или на отдых, беру газету с собой. И при удобном случае, например, в машине, обязательно знакомлюсь с ее содержанием. Даже на даче, натыкаясь на старые номера издания, снова их перечитываю.

Для меня «Советская Чувашия» – родная, теплая, доступная и очень объективная газета, отражающая все события в жизни республики, в любом ее уголке. Для каждого газета доступна: можно поздравить кого-то или высказать свое мнение. Спасибо коллективу – вы предоставляете гражданам правдивую информацию независимо от того, о хорошем она или о плохом.

Что пожелать газете в ее юбилейный год? Скажу одним из слоганов, которые раньше были популярны: идти вперед, ни шагу назад!