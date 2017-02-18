Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Кубой и Чувашией

Сегодня, 18 февраля, состоялась встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что между двумя республиками налажено конструктивное сотрудничество. Он выразил уверенность в том, что визит в Чувашию Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Российской Федерации даст дополнительный стимул для дальнейшего развития двусторонних отношений.

«Для меня большая честь находиться здесь. Я много слышал о республике и давно хотел сюда приехать. Чувашия для меня — это любовь с первого взгляда», — акцентировал Эмилио Лосада Гарсия.

Посол обратил внимание, что развитие взаимоотношений приобретает особую значимость в современных геополитических условиях. Эмилио Лосада Гарсия констатировал, что политика санкций в отношении России не работает, более того, она дала толчок социально-экономическому развитию страны.

«Я всегда выступал против санкций в отношении России. Вместе с тем я вижу, сколько вы сделали после их установления. Промышленность оживляется, развиваются все секторы экономики», — отметил он.

Посол Кубы в России назвал сотрудничество между двумя республиками стратегическим. Стороны выразили взаимную заинтересованность в его развитии.

В продолжение встречи состоялось совещание. В обсуждении актуальных вопросов приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Юрий Исаев, исполняющий обязанности министра здравоохранения Чувашской Республики Светлана Ананьева.

Михаил Игнатьев констатировал, что внешнеторговый оборот Чувашской Республики с Республикой Куба в 2016 году составил порядка 250 тыс. долларов США. «Существуют большие возможности для расширения социально-экономических связей», — акцентировал он. В качестве перспективных направлений были отмечены машиностроение, промышленность, энергетика, туризм, медицина и образование.

Михаил Игнатьев обратил внимание, что кубинцам будет интересна продукция передового электротехнического кластера Чувашской Республики, машиностроительного комплекса, в частности, возобновляющего работу Концерна «Тракторные заводы» и других промышленных предприятий.

Эмилио Лосада Гарсия констатировал, что продукция предприятий Чувашии может быть востребована в рамках строительства энергоблоков на Кубе, а также ряда других проектов. Особенно заинтересовало гостя производство тракторов и лифтов. «У нас есть большая потребность в этих товарах», — сообщил он.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации отметил широкие возможности сотрудничества в здравоохранении и фармацевтике в лечении синдрома диабетической стопы, а также в образовании в рамках студенческого обмена.

Эмилио Лосада Гарсия пригласил Михаила Игнатьева и делегацию Чувашской Республики в ноябре посетить гаванскую ярмарку, отметив, что ответный визит может стать катализатором роста внешнеторгового оборота. Он также рассказал, что на острове Свободы создана особая экономическая зона с серьёзными преференциями для инвесторов и предпринимателей.

В свою очередь, Глава Чувашии пригласил Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Российской Федерации совместно с кубинской делегацией посетить Чебоксарский экономический форум, который состоится 23-25 июня в Чебоксарах и соберёт сотни представителей региональных элит и бизнес-сообщества со всей России и стран зарубежья.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации в Чебоксарах посетил и ряд объектов, представляющих интерес для сотрудничества.

В Центре аккредитации и симуляционного обучения Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова Эмилио Лосада Гарсия ознакомился с работой классов по обучению и освоению навыков по специальностям «Стоматология», «Педиатрия», «Хирургия» и «Ультразвуковая диагностика».

Ректор вуза Андрей Александров пояснил, что в центре созданы условия для проведения всех этапов процедуры аккредитации: от тестового контроля до оценки практических навыков и умений, решения клинических ситуационных задач.

По информации ректора, в 2016 году процедуру первичной аккредитации успешно прошли 164 выпускника по специальности «Стоматология». «В 2017 году допуск к работе через систему аккредитации будут получать выпускники и по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». Всего в 2017 году процедуру первичной аккредитации пройдут 553 выпускника», — подчеркнул он.

Андрей Александров также отметил, что сегодня в вузе обучаются свыше 1000 иностранных граждан из 40 стран. «Как говорят иностранные студенты, они выбирают Чувашию, потому что здесь им комфортно жить и учиться», — заметил он.

За круглым столом были обсуждены перспективы сотрудничества вузов Чувашии и Кубы, академического обмена студентами и преподавателями. Глава Чувашии Михаил Игнатьев акцентировал, что взаимообмен студентами является хорошим ресурсом для налаживания долгосрочного конструктивного сотрудничества.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации пригласил ректора Чувашского государственного университета, декана медицинского факультета ЧГУ принять участие в заседании Совета вузов России и Кубы, которое состоится в апреле 2017 года.

Одной из тем переговоров стало открытие в Чувашской Республике Международного российско-кубинского центра по лечению больных с синдромом диабетической стопы инновационной кубинской методикой с применением оригинального препарата.

Декан медицинского факультета Валентина Диомидова обратила внимание, что в Чувашской Республике хорошо организовано выявление и ранняя диагностика диабетической стопы, а медицина Кубы лидирует по лечению диабетических заболеваний. «Объединение усилий поможет достичь лучшего результата», — заметила Валентина Диомидова. «Куба готова к сотрудничеству с Чувашией. Мы готовы проводить мастер-классы, помогать в обучении специалистов и студентов», — подчеркнул Посол.

Эмилио Лосада Гарсия совместно с заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министром экономического развития, промышленности и торговли Владимиром Аврелькиным посетил Республиканский эндокринологический диспансер.

Готовность наладить сотрудничество в области релестроения Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации выразил в ходе посещения ОАО «ВНИИР».

Кубинского посла заинтересовали шкафы релейной защиты, оборудование для строительства энергетических подстанций. Как рассказала генеральный директор предприятия Любовь Макеева, «ВНИИР» за короткое время стал головным предприятием в электротехнической промышленности страны по релейной защите, электроприводу для станкостроения, низковольтной контактной аппаратуре, низковольтным комплектным устройствам.

Сегодня ОАО «ВНИИР» — многофункциональное, научно-техническое и производственное предприятие с мощным интеллектуальным и производственным потенциалом, способное выполнять полный цикл работ – от исследования и разработки до выпуска продукции и сервисного обслуживания её на объектах эксплуатации.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики