Русский по пятницам – это уже сегодня!

Как сообщала «СЧ», в 800 городах и селах России и за ее пределами 8 апреля пройдет Тотальный диктант. Текст для диктанта уже написан современным российским писателем, имя которого держится в секрете.

Но совсем не секрет, что подготовиться к этой проверке знания русского языка может каждый желающий. В Чебоксарах это можно сделать с помощью опытных филологов в ЧГУ имени И.Н. Ульянова. И прямо с сегодняшней пятницы.

Занятия будут проходить каждую неделю вплоть до Тотального диктанта.

Место их проведения: Чебоксары, Университетская, 38, новый корпус ЧГУ имени И.Н. Ульянова, аудитория 434. Начало в 18.00. Они абсолютно бесплатны для всех.

Час начала Тотального диктанта 8 апреля в этом году изменится, в нашем часовом поясе он стартует в 14 часов по московскому времени. О месте, где можно будет написать Тотальный диктант, мы сообщим дополнительно.

Напомним, в Чувашии проведение Тотального диктанта координируют ЧГУ имени И.Н. Ульянова и редакция «Советской Чувашии».