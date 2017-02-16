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  • горожанка on Уполномоченным по правам ребенка в Чувашии назначена Елена Сапаркина
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    Главное, Новости, Политика
    Уполномоченным по правам ребенка в Чувашии назначена Елена Сапаркина

    Вчера депутаты Госсовета республики рассмотрели вопрос о назначении на должность Уполномоченного по правам ребенка в Чувашии. Парламентским Комитетом по социальной политике и национальным вопросам была выдвинута кандидатура Елены Сапаркиной, до этого момента работавшей заместителем министра труда республики. В качестве кандидата был также утвержден учитель математики Чебоксарского электромеханического колледжа Сергей Беккер, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.
    По итогам голосования за Елену Сапаркину проголосовали 37 из 42 депутатов Госсовета.
    «Должность уполномоченного подразумевает решение реальных и порой очень сложных проблем детей. Елена Сапаркина курировала социальный блок в должности замминистра труда, имеет выстроенные отношения со всеми министерствами и ведомствами республики. Уверен, она будет достойно представлять и защищать интересы детей в Чувашской Республике», — объяснил этот выбор депутат Вячеслав Рафинов, ранее занимавший должность детского омбудсмена.
    Вице-премьер – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, комментируя слухи о близких родственных связях Елены Сапаркиной с Главой Чувашии подчеркнул, что это всего лишь очередная попытка на пустом месте заработать дешевые политические очки. «Есть соответствующие законодательные акты. Семейный кодекс, Уголовный кодекс, в которых четко прописано, кто по закону является близким родственником, а кто не является. Можно много придумывать, фантазировать, выискивая «жареные» истории, но то, что представленная комитетом Госсовета кандидатура в полном объеме соответствует законам Российской Федерации и Чувашской Республики, остается фактом», — приводит слова Юрия Васильева пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

    НАША СПРАВКА
    Елена Сапаркина родилась в г. Чебоксары. В 2001 году окончила ЧГУ имени И.Н. Ульянова по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», в 2013 г. АНО ВПО Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «Юриспруденция»; в 2016 г. прошла профессиональную переподготовку ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» по направлению «Государственное и муниципальное управление».
    В 2001–2012 работала на различных должностях в Управлении Пенсионного фонда РФ в Чувашии; с 2015- заместитель министра, первый заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики.
    Замужем, воспитывает двоих детей.

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    Метки: Главное, Новости, Политика, .

    16.02.2017 | | Комментарии (1) | Версия для печати Версия для печати

    Один комментарий на запись «Уполномоченным по правам ребенка в Чувашии назначена Елена Сапаркина»

    1. горожанка написал 16.02.2017 20:55

      Конечно при таких родственниках лучшие должности занимала.Если она будет хорошо работать Уполномоченным по правам ребенка а почему и нет.А Рафинов по-моему никакой был.Я была на приеме у него.Запомнился отсутствующий взгляд престарелого мужчины.Он не проявил участия в моем вопросе.И не помог,даже не попытался.

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