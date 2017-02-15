Главное, Криминал Сына поддержал, а сам… В прошлом году в республике по материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено 95 уголовных дел. В частности, выявлялись преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

К примеру, прокуратура Козловского района установила, что директор ресурсоснабжающей организации перечислил 620 тысяч рублей на счет коммерческой организации, возглавлял которую его сын. А основание – фиктивный договор подряда на проектирование и монтаж центрального диспетчерского пункта централизованного управления канализационных насосных станций.

Далее, чтобы имитировать законность перевода денег, родственники заключили соглашение о продлении срока выполнения работ, но подрядчик так и не выполнил свои обязательства. В отношении директора ресурсоснабжающей организации возбуждено уголовное дело, его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения.

Также по материалам прокурорских проверок возбуждено 14 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы. К примеру, прокуратура Новочебоксарска установила факты невыплаты зарплаты работодателем – ООО «СУОР» – свыше двух месяцев. В минувшем декабре в отношении руководителя общества возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности).

Метки: Криминал, ЖКХ, Прокуратура.



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