Главное, Право За липовых жильцов статья светит ПРО ИНОСТРАНЦЕВ И НЕ ТОЛЬКО Нарушители миграционного законодательства рано или поздно оказываются под «колпаком» надзорных органов и несут за свои действия не только административную, но и уголовную ответственность.

К примеру, недавно на 120 тысяч рублей оштрафован гражданин иностранного государства, имеющий в собственности дом в Цивильском районе. А наказал его суд таким крупным штрафом за фиктивную постановку на учет другого иностранца.

Тот ни разу не объявлялся в указанном доме, однако его хозяин дважды вносил заведомо ложные сведения в бланк уведомления о прибытии заграничного гостя, после чего документы были переданы в территориальную миграционную службу.

Прокуратура Калининского района Чебоксар в ходе проверки выявила факт фиктивной постановки местной жительницей на учет в своей квартире гражданина Таджикистана, который фактически проживал в Москве. За то, что «уважила» иностранца, хозяйка квартиры получила от него три тысячи рублей. А потом стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по материалам прокуратуры в конце минувшего декабря. Сейчас его рассматривает суд.

Под надзором прокуроров и работодатели, привлекающие иностранную рабочую силу. В ходе проверок помимо миграционных выявлены нарушения трудового, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства, информируют прокуроры Алатырского, Батыревского, Ибресинского, Мариинско-Посадского районов, Новочебоксарска и другие.

Не обошлось без претензий и к правоохранительным органам. К примеру, работники Центра временного содержания иностранных граждан МВД по Чувашии не соблюдали правила пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Там не было надлежащих условий для содержания несовершеннолетних, выдворяемых за пределы России вместе с родителями. После представления прокурора Чебоксарского района в адрес министра МВД отдел внутренних дел принял меры к устранению нарушений. Получил глава министерства и еще одно представление – за ненадлежащую работу подведомственного Управления по вопросам миграции по признанию иностранных граждан носителями русского языка. КСТАТИ

В прошлом году в суды направлено 11 уголовных дел по фактам преступлений в миграционной сфере, а всего прокурорами республики выявлено 146 нарушений миграционного законодательства. В частности, нарушали порядок миграционного учета иностранных граждан и россиян организации федеральной почтовой связи, многофункциональные центры, гостиницы и общежития.

Метки: Право, миграция.



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