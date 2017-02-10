В честь Чапаева – памятники и портал

Вчера в Чувашии отмечали 130-летие со дня рождения Василия Ивановича Чапаева.

В Чебоксарах прошел митинг у памятника легендарному начдиву. А в Чувашской государственной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею. «Для наших соотечественников Василий Чапаев – национальный герой, символ мужества, отваги и смелости, истинного патриотизма, это блистательный пример достойного гражданина нашей страны, о котором не должны забывать мы и о котором должна знать молодежь», – отметил Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Председатель Госсовета Чувашии Валерий Филимонов вспомнил, что в советское время Василий Чапаев был кумиром многих ребят. А приехавший на праздник праправнук начдива Александр Чапаев рассказал, что к юбилейной дате им создан информационно-исторический портал, объединяющий все музеи Василия Чапаева.