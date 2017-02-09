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Что посеять на рассаду в феврале

Февраль – лучшее время для посева некоторых летних цветов с длинным периодом развития. К ним относится гвоздика, которая зацветает через 5-7 месяцев после прорастания семян. Если хочется иметь цветущие растения уже в начале июня, то пора начинать высевать петунию, лобелию, вербену. Также в раннем проращивании нуждается бегония клубневая, так как много месяцев она тратит на формирование клубня и корневой системы. Кроме того, клубни этого цветка хранятся значительно лучше и дольше, если растение было посеяно не позднее февраля.
Другая категория цветочной рассады – та, семена которой требуют стратификации в грунте: аквилегия, клематис, примула, лаванда. Высеваются они в неглубокие емкости и ставятся на месяц в помещение с температурой от 0 до +10 градусов или в холодильник. По прошествии этого срока посевы переносятся в теплое помещение на подоконник.
Февраль также является лучшим периодом для посадки цветов, которые одинаково хорошо чувствуют себя как в помещении, так и на улице: бальзамин, пеларгония, фуксия.
Вторая половина февраля идеально подходит для посадки на рассаду некоторых овощных культур с длительным периодом вегетации: перцев, баклажанов, сельдерея, лука порея. Некоторые огородники сеют в это время и помидоры, но опыт показывает, что посеянные в начале марта растения, как ни странно, к маю догоняют и перегоняют те, что проращивались раньше.
Что касается технологии посева. Здесь можно дать одну простую рекомендацию. Мелкие семена сеют на поверхность влажной почвы, не присыпая землей или накрывая их очень тонким слоем (буквально миллиметр). После этого емкость обязательно накрывают прозрачным пакетом. Семена покрупнее (как у перцев, баклажанов) можно присыпать более толстым слоем грунта.

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Метки: Главное, .

09.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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