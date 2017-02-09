Главное, Культура Как зазвучит сегодня «Варшавская мелодия» ГЕРОЕВ ОКРУЖАТ ЖИВЫЕ ВОЗДУХ И МУЗЫКА В Русском драматическом театре режиссер Сергей Юнганс начал репетиции спектакля «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина. Премьера назначена на 3 марта.

По словам постановщика в своем новом спектакле он вместе с актерами ищет ответы на вопросы, может ли в нашем обществе существовать любовь и способен ли человек решиться на поступок ради этого высокого чувства? Сергей Юнганс уверен, что с 40-60-х годов прошлого века наше общество почти не изменилось. Ведь очень часто люди боятся идти против «течения». А сохранить и спасти любовь – это поступок.

В пьесе советского классика диалог героев разворачивается сразу после окончания Великой Отечественной войны, в те годы существовал запрет на браки между гражданами СССР и иностранцами, а любовь вспыхивает между русским Виктором и полькой Гелей.

– Вопрос в том, насколько человек был ограничен в этой советской системе, – говорит Сергей Юнганс, – здесь мы не стремимся показать конкретное время, а берем ситуацию, которая возможна и сегодня. Мы пытаемся актуализировать то время.

В спектаклях этого режиссера обычно много музыки и движенья. Не останется без этого и новый спектакль даже по такой пьесе-диалогу как «Варшавская мелодия». Будет звучать классика. В частности, Шопен, на концерте которого познакомились герои постановки.

Кроме исполнителей главных ролей, роль Виктора репетируют Сергей Куклин и Андрей Аверин, а Гели – Оксана Ананьева, в спектакле будут заняты и актеры, которые будут играть «все то, что окружает героев: воздух, запахи, общество, время, музыку…». Всего, по словам режиссера, в спектакле занято девять актеров. ? Тише, идет репетиция!

Метки: Культура, Театр.



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