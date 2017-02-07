Главное, Новости Сквозь бетон – к месту аварии Настоящая русская зима – в меру снежная, с морозцем – подарок для тех, кто считает, что у природы нет плохой погоды. А вот на коммунальщиков в таких условиях обычно ложится дополнительная нагрузка.

В субботу случилась авария в Новочебоксарске – лопнула труба централизованного холодного водоснабжения. «Был прорыв «трехсотки» на аллее Славы. К сожалению, устранение аварии затянулось – надо было пройти 45 см хорошего бетона», – докладывал вчера глава администрации Новочебоксарска Игорь Калиниченко на еженедельной планерке у Главы Чувашии.

Как сообщили в МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарска», в диспетчерскую службу сообщение о нештатной ситуации поступило в 4 часа 45 минут, а в 6 часов 50 минут утра аварийная бригада приступила к работе.

За два с лишним часа ремонтники смогли только добраться до трубы, пробившись сквозь толстый слой бетона на тротуаре, а затем – сквозь промерзший почти на 2 метра грунт. (Этот микрорайон в свое время застраивали гидростроители, и даже тротуары они бетонировали).

Поначалу коммунальщики старались избежать массовых отключений, но из­-за глубокого промерзания и сильной течи пришлось на пару часов оставить без воды весь микрорайон. Полностью аварию устранили только около 15 часов дня, подключив к холодному водоснабжению несколько последних домов.

Причина течи банальна – свищ на водопроводе. По официальной информации, износ сети холодного водоснабжения в Новочебоксарске составляет около 70 проц.

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