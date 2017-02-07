Главное «Мы ровесники и связаны детьми» Ольга КОСТЕРИНА, заместитель начальника отдела ЗАГС города Чебоксары: – Сколько себя помню, на столе в гостиной всегда лежали газеты «Советская Чувашия», «Правда», «Советская Россия». Я и читать по ним научилась. Рано, в пять лет, уже бойко складывала буквы в слова, совершенно не понимая их значения. Ну так ведь не «Уронили мишку на пол» читала, а что-то наподобие «Труженики сельского хозяйства Чувашской АССР значительно превысили план продажи хлеба государству…» Чуть позже стали появляться интересные вопросы. «Почему, – недоумевала я, – Леонид Ильич Брежнев работает и Генеральным секретарем, и председателем Верховного Совета, и маршалом, а мой папа – только токарем?»

Вот уже более 20 лет работаю в ЗАГСе, и наша информация о новорожденных малышах, моде на имена, юбилярах семейной жизни и необычных свадьбах нередко появляется на страницах родной газеты. Ну а сами мы, газета и органы ЗАГС, представляете – ровесники! Только «Советская Чувашия» родилась в апреле, а мы – в декабре.

Я, наверное, немного ретроградка, поэтому мне импонирует, что газета смогла сохранить свое название, невзирая на то, что советского государства уже нет. Некоторые ругают те времена, а я вспоминаю свое счастливое советское детство и такую же юность… Если они остались только в воспоминаниях, то газета с «советским» названием – вот она, живая и, несмотря на столетний возраст, молодая, энергичная, с актуальными публикациями. Желаю «Советской Чувашии» процветания, больше «злободневных» тем и молодых подписчиков. Так держать!

Метки: Слово читателю, Юбилей «СЧ».



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